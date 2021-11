Avranno inizio giorno 26 novembre i festeggiamenti in onore del Beato Girolamo De Angelis, martire gesuita e compatrono della città di Enna.

Venerdì, primo giorno della novena, la reliquia del beato Girolamo De Angelis verrà intronizzata sull’altare maggiore come da tradizione. Alle 18:30 nella chiesa di s. Bartolomeo sarà celebrata la messa solenne presieduta da Mons. Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Armerina. Alla celebrazione prenderanno parte anche i vigili del fuoco di Enna che al termine reciteranno il loro atto di affidamento al beato Girolamo.

Si susseguiranno nei giorni successivi vari sacerdoti e diverse comunità che animeranno le celebrazioni, ogni giorno alle 18:30, anticipate dalla recita della coroncina in onore del compatrono.

Tra i momenti più importanti domenica 28 l’atto di affidamento del coro parrocchiale di san Bartolomeo che porta il nome del beato; giorno 4 dicembre alle 11:00 la celebrazione con la partecipazione degli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia di Sicilia e le Guardie d’onore alle Reali Tombe del Pantheon della Sicilia, invece la sera l’atto di affidamento sarà fatto dalla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo.

Infine, giorno 5 dicembre, la città sarà svegliata alle ore 8:00 dallo sparo di colpi a cannone per annunciare il giorno di festa. Durante la giornata saranno celebrate diverse messe per concludersi con la messa solenne delle 18:30 dove saranno presenti le autorità civili e militari e i rettori delle confraternite. Al termine di questa celebrazione il sindaco rinnoverà l’atto di affidamento al compatrono a nome della città.

Alle celebrazioni religiose si accompagneranno alcuni eventi collaterali, tra cui la mostra fotografica allestita nel salone parrocchiale da Gaetano Volante, è due concerti presso la chiesa di san Bartolomeo, rispettivamente il 3 e il 4 dicembre.

