Fascicolo sesto nel diluvio di Imola

9 settembre 2024 – Sesto posto nella classe GT3 Am per Beppe Fascicolo nel terzo e penultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance andato in scena nel fine settimana all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota veneto, che partiva con grandi aspettative sulla Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 del team Imperiale Racing, con i compagni Alexander Bowen e Dmitry Gvazava, è stato frenato dalle avverse condizioni meteo che hanno complicato la corsa, costringendo i commissari anche ad uno stop anticipato.

“È stata una prova molto difficile – ha commentato Fascicolo – la pioggia ha reso la corsa estremamente dura, fin dalla partenza con pochissima visibilità e avvenuta alle spalle della Safety Car. Ci sono state varie interruzioni e anche io sono finito in testacoda. Durante il nostro terzo cambio pilota, i commissari hanno deciso di sospendere la prova e abbiamo perso varie posizioni ritrovandoci sesti senza la possibilità di recuperare”.

“Peccato perchè avevamo trovato l’equilibrio perfetto tra vettura e team – ha proseguito il pilota trevigiano -. Credo sia stato il weekend in cui ho avuto il feeling migliore: mi sono sentito anche ringiovanito. Anche con la pioggia la nostra Lamborghini era molto performante, ma le condizioni erano critiche. Quindi, sono felice del risultato perchè ho concluso il mio stint senza fare danni e questo è importante”.

“Adesso ci prepariamo per Monza, in vista delle ultime due gare sia sprint sia endurance in programma nel mese di ottobre. Sono sicuro che saremo competitivi anche se dovremo pagare un BoP (Balance of Performance) sfavorevole: nella velocità di punta siamo penalizzati rispetto alla concorrenza che sui rettilinei potrà guadagnare. Noi cercheremo di compensare con la nostra potenza in frenata e con la velocità in curva. Non sarà facile, ma ci proveremo”.

