Fare il Cammino aumenta la tua felicità.

«Sì, il Cammino rende più felici». Secondo uno studio effettuato da varie Università, gli studiosi hanno trovato che non ci sono grandi differenze tra i pellegrini che scelgono di camminare da soli e quelli che preferiscono farlo in compagnia, come pure tra le risposte date da chi ha fatto il Cammino per motivi religiosi e chi no. Le prime conclusioni affermano inoltre che camminare per così tanti giorni «stimola la meditazione», cosa che «induce positivi effetti terapeutici». In parole povere: il Cammino fa bene al corpo e allo spirito. Da un punto di vista psicologico, il Cammino è caratterizzato da tre fattori che aumenterebbero il nostro benessere: «La solitudine perché, anche se il percorso lo si può fare in compagnia, si ripensa ai diversi aspetti della propria vita; la solidarietà, sia con i pellegrini lungo la Via sia negli ostelli e, infine, il dolore fisico che si è dovuto sopportare».

Tu cosa stai aspettando?

PROSSIME PARTENZE CON GUIDA:

3 Maggio in bici con Ugo Brischetta;

27 Maggio a piedi con Irene Consoli;

dal 2 Giugno tre Week End a piedi con Guida Ufficiale;

dal 22 Giugno a piedi con Giovanna Traina !

