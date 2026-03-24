Ex Sicilvetro, Safina (PD): “Una nuova prospettiva per Marsala. La Sicilia può diventare frontiera dell’economia circolare”
COMUNICATO STAMPA
Ex Sicilvetro, Safina (PD): “Una nuova prospettiva per Marsala.
La Sicilia può diventare frontiera dell’economia circolare”
Palermo, 24 marzo 2026 – “Questa mattina, come avevamo promesso, si è insediato
il tavolo tecnico presso l’assessorato regionale alle Attività produttive per affrontare
con determinazione la vertenza dello stabilimento ex Sicilvetro, oggi gestito da O-I
Glass. È un passaggio fondamentale: abbiamo avviato un lavoro concreto che può
costruire un autentico pezzo di politica industriale per la Sicilia, fondato sul riciclo e
sulla valorizzazione delle materie prime seconde”.
Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, promotore
dell’iniziativa che ha portato all’istituzione del tavolo tecnico.
“La riunione – prosegue Safina – si è svolta in un clima costruttivo e positivo, anche
grazie alla regia attenta del presidente della Commissione Attività produttive
Gaspare Vitrano. Abbiamo condiviso un percorso chiaro: nelle prossime settimane
sarà incardinato un disegno di legge sul quale abbiamo lavorato intensamente,
raccogliendo contributi e proposte da Sicindustria e dalle organizzazioni sindacali”.
“Si tratta di una misura che può rappresentare una vera innovazione per il nostro
territorio e per l’intera regione, capace di rafforzare la domanda interna di materia
prima seconda e di sostenere concretamente le filiere produttive legate all’economia
circolare”.
Safina evidenzia inoltre un elemento di apertura emerso dal confronto con l’azienda:
“All’interno di questo percorso, l’amministratore delegato di O-I Glass ha
sostanzialmente fatto intendere la volontà di spostare in avanti ogni decisione sul
possibile spegnimento del forno. Una scelta che nasce anche dalla consapevolezza
della determinazione con cui le istituzioni stanno affrontando questa vertenza. È un
segnale importante, che apre a una prospettiva nuova per il sito produttivo di
Marsala”.
“Per questa ragione – conclude Safina – ci siamo dati un obiettivo chiaro: approvare il
disegno di legge entro il mese di aprile. È un passaggio decisivo che può segnare una
svolta nel panorama produttivo siciliano, rendendo la Sicilia una vera frontiera
dell’economia circolare e offrendo risposte concrete a lavoratori, imprese e territori”.