COMUNICATO STAMPA

Ex Sicilvetro, Safina (PD): “Una nuova prospettiva per Marsala.

La Sicilia può diventare frontiera dell’economia circolare”

Palermo, 24 marzo 2026 – “Questa mattina, come avevamo promesso, si è insediato

il tavolo tecnico presso l’assessorato regionale alle Attività produttive per affrontare

con determinazione la vertenza dello stabilimento ex Sicilvetro, oggi gestito da O-I

Glass. È un passaggio fondamentale: abbiamo avviato un lavoro concreto che può

costruire un autentico pezzo di politica industriale per la Sicilia, fondato sul riciclo e

sulla valorizzazione delle materie prime seconde”.

Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, promotore

dell’iniziativa che ha portato all’istituzione del tavolo tecnico.

“La riunione – prosegue Safina – si è svolta in un clima costruttivo e positivo, anche

grazie alla regia attenta del presidente della Commissione Attività produttive

Gaspare Vitrano. Abbiamo condiviso un percorso chiaro: nelle prossime settimane

sarà incardinato un disegno di legge sul quale abbiamo lavorato intensamente,

raccogliendo contributi e proposte da Sicindustria e dalle organizzazioni sindacali”.

“Si tratta di una misura che può rappresentare una vera innovazione per il nostro

territorio e per l’intera regione, capace di rafforzare la domanda interna di materia

prima seconda e di sostenere concretamente le filiere produttive legate all’economia

circolare”.

Safina evidenzia inoltre un elemento di apertura emerso dal confronto con l’azienda:

“All’interno di questo percorso, l’amministratore delegato di O-I Glass ha

sostanzialmente fatto intendere la volontà di spostare in avanti ogni decisione sul

possibile spegnimento del forno. Una scelta che nasce anche dalla consapevolezza

della determinazione con cui le istituzioni stanno affrontando questa vertenza. È un

segnale importante, che apre a una prospettiva nuova per il sito produttivo di

Marsala”.

“Per questa ragione – conclude Safina – ci siamo dati un obiettivo chiaro: approvare il

disegno di legge entro il mese di aprile. È un passaggio decisivo che può segnare una

svolta nel panorama produttivo siciliano, rendendo la Sicilia una vera frontiera

dell’economia circolare e offrendo risposte concrete a lavoratori, imprese e territori”.

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