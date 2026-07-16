Ex PIP del Servizi Ausiliari Sicilia: ci aspettiamo adesso un segnale concreto.

Le dichiarazioni stampa, che annunciano la disponibilità di nuove risorse grazie

all’approvazione dei rendiconti e al ripristino del regolare ciclo di bilancio della Regione

Siciliana, rappresentano un’opportunità che non può essere sprecata.

Come organizzazioni sindacali chiediamo che, già nella prossima variazione di bilancio, il

Governo regionale inserisca una specifica proposta di legge per l’incremento delle ore

lavorative del personale appartenente al bacino Ex PIP in servizio presso la SAS-Servizio

Ausiliari Sicilia.

Si tratta di lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono il regolare svolgimento di attività

essenziali all’interno dell’Amministrazione regionale. È arrivato il momento di riconoscere

concretamente il loro contributo, superando una condizione di lavoro che non risponde più

alle reali esigenze dei servizi e alle legittime aspettative del personale e delle loro famiglie.

Se, come affermato, le prossime variazioni di bilancio e la futura legge di stabilità potranno

contare su maggiori disponibilità finanziarie, riteniamo che una parte di tali risorse debba

essere destinata proprio al miglioramento delle condizioni occupazionali del personale Ex

PIP del Servizio Ausiliario Sicilia.

La nostra richiesta è chiara: trasformare la ritrovata capacità finanziaria della Regione in un

intervento concreto, che valorizzi il lavoro svolto ogni giorno da questi dipendenti e rafforzi

l’efficienza dei servizi pubblici.

Come organizzazioni sindacali continueremo a seguire con attenzione l’iter delle prossime

manovre finanziarie e a sostenere, in ogni sede istituzionale e di confronto, una

rivendicazione che riteniamo giusta, sostenibile e non più rinviabile.

LE SEGRETERIE REGIONALI E GENERALI

CGIL-FP CISL-FP UIL-FP SADIRS/URSAS UGL

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