Ex Blutec: Mannino ( Cgil Sicilia) e Mastrosimone (Fiom nazionale), Preoccupazione dopo formalizzazione di ricorso al Tar da parte di gruppo escluso. “Subito un tavolo al Mimit con la presenza della Regione per la proroga degli ammortizzatori sociali”

Palermo, 14 mag – “Il ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento dell’assegnazione dell’area ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia holding, per quanto legittimo rischia di produrre un danno oggettivo al territorio e ai lavoratori ai quali a novembre, assieme all’amministrazione straordinaria scadono gli ammortizzatori sociali. Chiediamo l’immediata convocazione di un tavolo al Mimit con la presenza della Regione per le necessarie proroghe e, insieme, al Tar di fare presto”: lo scrivono in una nota congiunta Roberto Mastrosimone, della Fiom nazionale e Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia. “Com’è noto- aggiungono i due sindacalisti- è una vertenza che va avanti da 13 anni. Lo stop o il rallentamento delle procedure con la formalizzazione del ricorso da parte del gruppo escluso quando si intravedeva uno spiraglio di luce- aggiungono Mannino e Mastrosimone- non possono che preoccupare. Chiediamo la garanzia del reddito per i 550 lavoratori diretti e i 200 dell’indotto, finchè la situazione non si sbloccherà”.

