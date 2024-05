Europee, Falcone (FI): «Nessuna conseguenza da dichiarazioni Colosimo»

«Ho appreso delle odierne dichiarazioni della presidente Colosimo, vorrei ricordare di aver dichiarato i due procedimenti in corso già dalla mia elezione alle ultime Regionali e dalla mia nomina ad assessore all’Economia. Nulla ci vieta di correre a questa tornata elettorale. Del resto ad oggi in Italia, per fortuna, non è stato ancora istituito alcun reato di “impresentabilità”». Così l’assessore della Regione Siciliana Marco Falcone, candidato per Forza Italia alle Europee del prossimo giugno. «Le valutazioni della Commissione Antimafia – prosegue Falcone – attengono a un piano che prescinde dall’ambito penale e che non incide sul percorso in atto. Rassicuriamo gli amici che, in queste ore, ci hanno mostrato vicinanza e sostegno, invitandoli a dare il massimo in questi ultimi dieci giorni di campagna, per poter realizzare a Bruxelles il nostro progetto di “Europa dei fatti”, cioè l’Ue finalmente vicina in concreto a Sicilia e Sardegna», conclude l’esponente di Forza Italia.

Visite: 37