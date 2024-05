EUROPEE, DOMANI IL CAMPER DELLA LISTA LIBERTÀ CON CATENO DE LUCA FA TAPPA IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Prosegue il tour delle Regioni del leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca. Dopo la partenza da Fiumedinisi lo scorso lunedì, il camper che lo sta portano in giro per l’Italia ha fatto tappa a Roma per poi spostarsi oggi in Liguria. Domani invece De Luca sarà in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Primo appuntamento alle 9 a Modena per un blitz. Un’ora dopo si sposterà a Rubiera dove è previsto un incontro alle cantine Carnevali con Mauro Beccari di “Noi agricoltori & pescatori” alle 10 in via degli araldi 17. Il camper si dirigerà quindi a Firenze dove alle 13, 30 De Luca sarà impegnato in un incontro che proseguirà alle 14 con i candidati della lista Libertà presso la sede Centro e Sud chiama Nord in via Giovanni Lanza 39. Avrà modo di incontrare simpatizzanti e tesserati anche alle 15 ad Arezzo in via Perennio Marco 10. De Luca si sposterà quindi alle 16:30 a Magliano Sabina presso l’aula consiliare del Comune, mentre alle 17,30 farà tappa ad Amelia dove visiterà la comunità Incontro Molino Silvia. A Terni lo attendono alle 18,30 presso il comitato di Sud chiama Nord di via Narni 99 e infine la serata si concluderà alle 21,30 a Morrovalle con i sostenitori della lista Libertà presso Scantinato via Mazzini 14.

