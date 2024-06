“La scelta condivisa con tutto il partito da parte di Edy Tamajo di rinunciare al seggio al Parlamento Europeo è la conferma dello spirito di servizio che da sempre anima ed ha animato l’azione di tutti i candidati di Forza Italia.

Grazie a questa scelta, l’onorevole Caterina Chinnici potrà tornare a Strasburgo, proseguendo il proprio lavoro importante per la difesa dei diritti, la promozione di strumenti europei di contrasto alla criminalità organizzata, nello spirito di affermazione della legalità giusta che da sempre anima l’azione di Forza Italia.

Ancora una volta questa è l’occasione per ringraziare tutti coloro che in Sicilia hanno contribuito ad una straordinaria affermazione del nostro partito, che a tutti i livelli, dai Comuni al Governo regionale, dal Parlamento e dal Governo Nazionale fino al Parlamento Europeo è portavoce della cultura del fare e del buongoverno nel nome dei valori liberali, democratici ed europeisti.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

