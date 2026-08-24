“Essere o non essere Shakespeare”

a Montevago il Bardo raccontato

da Sergio Vespertino

All’interno del circuito dei “Teatri di pietra”, il 25 agosto tra le rovine della Chiesa Madre di Montevago, nell’Agrigentino, si chiude il tour siciliano di “Essere o non essere Shakespeare”, una produzione Agricantus di Palermo, spettacolo scritto insieme con Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera, dove veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità di Shakespeare

Montevago (Agrigento), rovine della Chiesa Madre, 25 agosto 2026, h 21, € 10

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it

L’estate teatrale di Sergio Vespertino è in grande fermento e lo sta portando a recitare sui siti archeologici più suggestivi d’Italia. Adesso è nella sua Sicilia con alcune produzioni Agricantus di Palermo inserite nel circuito dei Teatri di pietra.

Tra queste “Essere o non essere Shakespeare” – spettacolo scritto a quattro mani da Vespertino e Salvatore Ferlita con il contributo registico di Gianfranco Perriera, le scenografie di Giuseppe Ciaccio, le musiche dal vivo di Virginia Maiorana – che chiude il suo tour siciliano martedì 25 agosto, alle 21, tra le rovine della Chiesa Madre di Montevago nell’Agrigentino.

In “Essere o non essere Shakespeare” Vespertino veste i panni di un professore ossessionato dal mistero dell’identità del Bardo, coinvolgendo gli spettatori in un’irresistibile indagine tra citazioni e comicità. Vespertino: «Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?».

Le produzioni della Cooperativa Agricantus, diretta da Vito Meccio, confermano la volontà di portare nei teatri e nei luoghi della storia opere capaci di parlare a un pubblico trasversale, creando ponti tra passato e contemporaneità.

Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 3519072781; tel 091 309636.

Rovine della Chiesa Madre: via Roma, Montevago. Biglietto: € 10, prevendita on line su https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/165968

Advertisement

Advertisement

Visite: 171