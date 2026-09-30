EROI A FUMETTI: LA GUARDIA DI FINANZA SI RACCONTA A LUCCA COMICS & GAMES CON IL CALENDARIO STORICO 2027. LA PRESENTAZIONE IL PROSSIMO 30 OTTOBRE.
EROI A FUMETTI: LA GUARDIA DI FINANZA SI RACCONTA A LUCCA COMICS & GAMES CON IL CALENDARIO STORICO 2027. LA PRESENTAZIONE IL PROSSIMO 30 OTTOBRE.
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Sintesi
Per la prima volta un calendario istituzionale di una Forza armata e di polizia interamente realizzato con la tecnica del fumetto.
Comunicato
È stata presentata questa mattina, a Lucca, la 60ª edizione di Lucca Comics e Games, in programma dal prossimo 28 ottobre fino al 2 novembre.
È proprio in questo contesto che, nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre, la Guardia di Finanza presenterà il suo Calendario Storico – edizione 2027, interamente a fumetti.
Storie di finanzieri-eroi, raccontate attraverso la nona arte, per avvicinare le nuove generazioni e comunicare i valori fondanti del Corpo: il coraggio, l’altruismo, la dedizione, il senso del dovere e di responsabilità, solo per citarne alcuni.
Dodici mesi, dodici tavole artistiche, firmate da dodici artisti di fama nazionale, illustrano, attraverso le “strisce a fumetti”, le azioni più significative compiute dai finanzieri, anche LIBERI dal servizio, talvolta fino al sacrificio della vita.