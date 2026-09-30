Rexal Villorba Corse con sei equipaggi nella tappa di Barcellona del Lamborghini Super Trofeo

Cruciale penultimo round per il team trevigiano, che dopo i recenti trionfi in GT3 torna nel monomarca europeo con ulteriori novità e ben sei Huracán ST Evo2 schierate al via, con in testa quella affidata a Strignano-Pujatti. Gare sabato alle 16.50 e domenica alle 12.10 (live Sky Sport Arena)

Treviso, 30 settembre 2026. In vista della finalissima di Monza il prossimo weekend del Lamborghini Super Trofeo Europe sarà cruciale per Rexal Villorba Corse. Il team trevigiano, reduce dai recenti trionfi nell’International GT Open a Hockenheim e proprio a Monza domenica scorsa come team “supported by Lamborghini” in GT3, riaccende anche le sfide nel prestigioso monomarca della Casa del Toro e si presenta a Barcellona il 2-4 ottobre per il penultimo atto stagionale. Per la squadra diretta da Raimondo Amadio sarà anche l’occasione per presentare un’ulteriore novità in griglia e infatti il roster di Villorba sarà al gran completo, ma con l’aggiunta di una sesta Huracán ST Evo2 a conferma che di fatto si tratta della struttura più grande del paddock Super Trofeo. La new entry è rappresentata dall’inedito equipaggio formato dal britannico Philip Truman e dal più esperto siciliano Michele Merendino, già nell’orbita della squadra in altri contesti competitivi.

Andando con ordine, ripartono dal terzo posto in classifica tra i Pro, gli alfieri Benedetto Strignano e Nicholas Pujatti: il driver pugliese e il giovane esordiente di Pordenone hanno l’obiettivo di proseguire al meglio una stagione che finora li ha visti celebrare almeno un podio in ogni tappa del calendario, con tanto di acuto sul primo gradino del podio in apertura a Le Castellet. Al loro fianco, in classe regina daranno battaglia anche il 19enne rookie svizzero-panamense Nathanaël Berreby e il francese classe 2004 Hugo Giraud, giovanissima formazione in crescita che mira a una prova convincente su uno dei circuiti più completi e tecnici in assoluto.

In classe Am il team veneto riparte da Karim Ojjeh. Il driver arabo è alla prima stagione nella categoria e nonostante abbia saltato l’impegno iniziale al Paul Ricard si è già portato a ridosso del podio generale, grazie soprattutto al prezioso doppio podio di Imola poi bissato al Nurburgring in occasione dello scorso appuntamento del Super Trofeo. Oltre alla novità Truman-Merendino, In LC attenzione rivolta al pilota francese Claude-Yves Gosselin, che in Germania ha centrato una perentoria doppietta e si è rilanciato a soli 5 punti dalla vetta, e al duo composto da papà Luciano e dal figlio Donovan Privitelio, che vantano una vittoria e quattro pole position di classe e al Nurburgring son otornati a riavvicinare il podio.

Il team principal Raimondo Amadio: “Bello tornare a Barcellona con il Lamborghini Super Trofeo. Tappa davvero importante prima delle Finali Mondiali a Monza. Schieriamo un sesto equipaggio, una prova generale prima di un 2027 che ci vedrà insieme al via del monomarca con la nuova Temerario ST. Diamo il benvenuto a Philip Truman, alla prima assoluta con Villorba. Credo che si troverà molto bene in squadra. In questo programma siamo riusciti a creare una bella struttura e un ottimo affiatamento tra tutti gli equipaggi, con risultati che finora sono molto soddisfacenti in pista e fuori. Tra lunedì e martedì abbiamo completato dei test pre-evento in cui tutto è filato liscio e abbiamo avuto ottimi riscontri per il weekend di gara. Possiamo guardare aventi con ottimismo”.

Sul circuito del Montmelò, il quinto appuntamento del Super Trofeo Europe ha in programma gara 1 sabato alle 16.50 e gara 2 domenica alle 12.10. Trasmesse in diretta su Sky Sport Arena, entrambe le corse prevedono la distanza di 50 minuti e saranno disponibili anche in live streaming attraverso il canale ufficiale www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse .

Lamborghini Super Trofeo Europe: 11/4 Le Castellet; 10/5 Imola; 27/6 Spa-Francorchamps; 30/8 Nurburgring; 4/10 Barcelona; 21-23/10 Monza. World Finals: 24-25/10 Monza.

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