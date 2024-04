Enna venerdì scorso incontro del Pd sul comparto agricolo

È un onore aver ospitato nella mia città un momento così importante di discussione e riflessione sui temi che riguardano il comparto agricolo e zootecnico. Insieme abbiamo affrontato le molteplici sfide che lo soffocano, dalla siccità al dissesto, dalla gestione della fauna all’utilizzo dei fitosanitari, passando per la Politica Agricola Comune e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le proteste degli agricoltori, nate in Europa e poi diffuse anche nel nostro Paese, hanno messo in luce l’urgenza di rivedere la PAC e le politiche europee sul Green Deal. È fondamentale unire le forze per rivisitare queste politiche in modo da rendere più semplici e accessibili le loro applicazioni.

Ma non possiamo ignorare le decisioni del Governo Meloni, che hanno pesantemente colpito il settore agricolo italiano. Le restrizioni fiscali e tributarie hanno inflitto un duro colpo agli agricoltori, aggravando ulteriormente una situazione già difficile a causa della siccità e dei costi energetici elevati.

È il momento di agire, di supportare l’agricoltura in questa fase di transizione verso modelli più sostenibili ed equi. Dobbiamo investire nei giovani imprenditori agricoli e nelle donne, garantendo loro le risorse necessarie per contribuire a un cambiamento positivo.

Come membro della Commissione Agricoltura, mi impegno a portare avanti queste richieste e a lottare per un futuro migliore per il nostro settore agricolo. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con i loro interventi per realizzare assieme a noi un cambiamento concreto: gli on.li Barbagallo, Di Pasquale, Forattini, Vaccari e Venezia, il Prof. Biagio Pecorino e tutte le sigle sindacali CGIL, CIA, CISL, UIL, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Ordine Agronomi, FNOVI.

