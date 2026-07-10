Enna: tanti appuntamenti promossi dalla Pro Loco

La Pro Loco Enna per contribuire al risveglio della città durante l’estate 2026 propone diverse iniziative dedicate a tutte le fasce di età. Iniziamo domenica 12 luglio con una giornata dedicata ai bambini. Grazie alla collaborazione con la ludoteca ”L’Isola di Peter Pan” i più piccoli troveranno all’interno del Castello Animazione, gonfiabili, trucca bimbi, laboratori, palloncini e zucchero filato, inoltre nel pomeriggio ci sarà lo spettacolo del Mago Ufo che farà divertire bambini e genitori, sarà un’occasione di passare una giornata in famiglia in allegria restando in città.

Un altro importante appuntamento sarà venerdì 17 luglio: la visita in notturna del Castello di Lombardia ci permetterà di vivere il maniero in un modo diverso grazie alla collaborazione delle guide turistiche. Un’ esperienza suggestiva, in cui oltre alla magica atmosfera notturna, sarà possibile godere del Castello anche attraverso le letture di Elisa Di Dio, un angolo medievale grazie agli Arcieri del Castello di Enna, inoltre si potrà sorseggiare un calice di bollicine ascoltando buona musica. Le visite, che saranno distribuite in diversi orari a partire dalle 20,30, prevedono gruppi contingentati è quindi necessaria la prenotazione chiamando il numero 3401482641.

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