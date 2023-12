IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992, spetta al Sindaco eletto

nominare la Giunta

Visto l’art. 12 della L.R. 28.8.1992, n.7, come modificato dalla L.R. n. 26/1993 e dalla L.R. n.

35/1997, che disciplina la nomina della Giunta Comunale, con riferimento anche ai requisiti di

eleggibilità e incompatibilità degli assessori da nominare e la facoltà del Sindaco di delegare agli

Assessori determinate sue attribuzioni;

Considerato che per il combinato disposto dell’art. 46 del TUEL 267/2000, dell’art. 12 della L.R.

7/1992 e dell’art. 39 dello Statuto Comunale, i componenti della Giunta Municipale, Assessori,

vengono nominati dal Sindaco;

Visto l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 6/2011 nel quale è stabilito che la Giunta è composta in modo da

garantire la rappresentanza di entrambi i generi;

Dato atto che la legge regionale n. 3/2019, pubblicata nella GURS n.16 del 12.4.2019, ha stabilito

che, per i Comuni capoluogo di Liberi Consorzi, con popolazione inferiore a 250.000.00 abitanti, il

numero massimo degli assessori è fissato a 9 unità, previo adeguamento dello Statuto Comunale e

che, in caso di mancato adeguamento, il numero massimo degli assessori è comunque determinato in

quello individuato dal comma 1 dell’art. 33 della Legge n. 142/1990, così come recepito in Sicilia

dalla L.R. n. 48/1991 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. n. 22/2008,

dall’art. 4, comma 5 della L.R. n. 6/2011 e, infine dall’art. 1 della L. R. 3 Aprile 2019, n.3

Rilevato che il Comune di Enna è capoluogo di Libero Consorzio e, quindi, il numero massimo di

assessori è fissato a nove;

Considerato che con Deliberazione di C.C. n° 86 del 22-12-2020 è stato modificato l’art. 39 dello

Statuto Comunale avente ad oggetto “La Giunta Comunale”;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come

introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e

successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti nn. 92 del 26 ottobre 2020, 101 del

24 novembre 2020, 3 del 25 gennaio 2021, 15 del 26 marzo 2021, 119 del 29 dicembre 2021, sono

stati designati gli assessori della Giunta comunale;

Preso Atto delle dimissioni dalla carica assessoriale dell’Assessore Paolo Filippo Gloria formalizzate

con nota prot.n. 62919 del 05-12-2023;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate la Giunta

Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero nove Assessori;

Dato atto che non possono fare parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti

ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei consiglieri

comunali, ai sensi dell’art. 12 comma 6 della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. 6/2011

VISTO l’art. 4 della L.R. n.6/2011

VISTO l’art. 10 del D. Lgs .31/12/2012 n.235;

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) di modificare la determina n° 130 del 22/06/2023;

2) Di nominare il nuovo componente della Giunta Comunale nella persona di:

VASAPOLLO ROSARIO nato ad Enna il 06 luglio 1974

3) Dare atto che l’Assessore nominato con il presente atto, prima di essere immesso nell’esercizio delle

funzioni, dovrà prestare giuramento secondo la formula prescritta dall’art.45 dell’O.R.EE.LL. per i

consiglieri comunali e che il rifiuto del giuramento ne comporta la relativa decadenza;

4) Dare atto, altresì, che l’Assessore nominato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della

carica, provvederà a rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR

445/2000, resa ai fini dell’applicazione dell’art. 20 del d. lgs 8 aprile 2013, n. 39 attestante il possesso

dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per la carica e in ordine all’inesistenza di cause

ostative secondo le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012.

5) Assegnare all’Assessore nominato, le deleghe nelle materie di seguito indicate:

– Personale; Cantieri di servizio; Reddito di cittadinanza; Servizi anagrafici e demografici; Reti

informatiche civiche; Ricerca e innovazione; Trasparenza e semplificazione; Salute e igiene;

Pergusa.

DISPONE

– la notifica del presente provvedimento all’Assessore nominato, a cura della Segreteria del

Sindaco;

– la comunicazione della presente determinazione al Consiglio Comunale;

– la trasmissione di copia del presente atto all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Enna, al Segretario Generale e ai Dirigenti di Area.

Il Sindaco

F.to Avv. Maurizio Dipietro

