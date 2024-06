Enna Pride: i divieti di transito e sosta disposti dal Comune

In occasione del corteo del “Pride” previsto per oggi, 1 giugno 2024, sono state emesse le relative ordinanze che qui di seguito si riassumono:

Divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, dalle ore 14.00 alle ore 19,00 del giorno 01/06/2024, nelle seguenti vie e piazze:

tutta la piazza G. Rosso, tutta la piazza Scarlata, tratti di via Roma e via Lombardia compresi tra la piazza G. Rosso e la piazza Vittorio Emanuele e, per esigenze di ordine pubblico, nella piazza Vittorio Emanuele compreso tra la piazza Crispi ed il civ. 18 (1l tuo Break h24″);

Divieto temporaneo di circolazione, limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo, nel tratto di via Roma compreso tra la piazza G. Rosso e la piazza F. Crispi, attraverso piazza V. Emanuele.

