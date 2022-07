Enna. piscine a 1000 metri: primo torneo di Calcio Balilla umano

Siamo lieti di invitarvi al 1° torneo di calcio balilla umano che si terrà al campo sportivo generale Gaeta, in concomitanza del 1° evento in Sicilia “tuffo da 1000 mt” da giorno 25 a giorno 28 Agosto. Per partecipare

– Ogni squadra dovrà avere un minimo di 6 persone

– I giocatori dovranno avere un’età minima di 14 anni

per prendere parte al torneo ogni singola squadra dovrà:

– Compilare il modulo che vi sarà inviato e consegnarlo agli organizzatori entro il 22 Agosto

– Consegnare l’elenco dei partecipanti

– Consegnare La quota di adesione dell’intera squadra (€ 120.)

– Fare avere una copia della Carta d’identità di tutti i partecipanti.

*Contattare i numeri indicati nella locandina sottostante.

