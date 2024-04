Enna numerose gite scolastiche alla scoperta della torre di Federico

In attesa che si trovi una soluzione per creare le condizioni per fare aprire il castello, la Pro Loco Enna “spinge” i turisti a visitare l’altro monumento simbolo della città ma inspiegabilemente sempre trascurato ovvero la torre di Federico. Infatti in questi giorni numerose scolasresche da tutta la Sicili stanno andando a visitare la torre ottagonale federiciana.

“Ringraziamo i Docenti che, accettando il nostro invito – si legge sulla pagina della Pro Loco – sono venuti per visitare la nostra città, erano stati invitati per visitare il castello di Lombardia vogliosi di immergersi in uno dei castelli di epoca medievale più grandi d’Italia, ma visto il problema, speriamo solo momentaneo, li abbiamo indirizzati a visitare la torre di Federico grazie anche alla collaborazione delle guide turistiche ennesi,sempre pronte ad impegnarsi per la città”.

Visite: 87