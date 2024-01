Il comando di Polizia Locale di Enna comunica che, a seguito di richiesta avanzata dalla ditta incaricata dei lavori di rifacimento della pavimentazione di Viale Nino Savarese (attorno al Castello di Lombardia), il Dirigente dell’Area 4 – Polizia Locale, con propria ordinanza n. 15 del 15/01/2014, ha disposto di istituire, dal giorno 17/01/2024, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, fino a fine lavori, il divieto temporaneo di sosta con

rimozione per tutti i veicoli nel viale Nino Savarese, dall’intersezione con viale P. e C. Savoca all’intersezione con la via

Cittadella, nel piazzale Euno e in parte della Piazza G. Rosso, e più precisamente n. 2 Stalli riservati alla ricarica dei

veicoli elettrici e n. 7 stalli di sosta libera, onde consentire il doppio senso di circolazione in condizioni di sicurezza.

Si precisa, inoltre, che con la stessa ordinanza è stato disposto che gli autobus turistici potranno raggiungere il Castello di Lombardia esclusivamente per consentire la discesa dei

turisti e potranno sostare presso il parcheggio del Piazzale Cimitero o di Porta Pisciotto.

