Enna il prossimo 8 aprile una passeggiata lungo la Via Sacra

Evento Gratuito – Sabato 8 aprile 2023 Passeggiata guidata sul sentiero della Via Sacra. – Sulle orme degli antichi pellegrini per riscoprire la sacralità dei luoghi nel trascorrere dei millenni, accompagnati dagli scout del gruppo Enna 1, che come ogni anno,il Sabato Santo, offrono alla città in modo gratuito,una visita guidata.- dalle 09,00 alle 13,00

appuntamento alle ore 09,00 al Castello di Lombardia, o alle 09,20 al quadrivio a Enna Bassa, dietro l edicola, o alle 09,30 al cancello della forestale di contrada Baronessa. Se il tempo è instabile , si consigliano giubottino antivento e scarponcini. se il tempo è buono e il terreno non è umido anche le scarpette da ginnastica vanno bene. SI INVITANO GLI INTERESSATI A VOLERE CONFERMARE ( SULLA RISPOSTA PREIMPOSTATA DELL’ EVENTO DI FB) LA LORO EVENTUALE PARTECIPAZIONE, IN MODO DA CONSENTIRE LA ORGANIZZAZIONE CON LA NAVETTA CHE DOVRA’ PORTARE AD INIZIO PERCORSO

