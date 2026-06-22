Ricerca e sviluppo, Schifani: «Bene Urso, nuove opportunità per innovazione e competitività delle imprese siciliane»

«Accolgo con grande soddisfazione il provvedimento del ministro Adolfo Urso che destina oltre 505 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo. Si tratta di un intervento che conferma l’attenzione del governo nazionale verso la crescita del Sud e che offre nuove opportunità alle imprese siciliane, in particolare alle piccole e medie aziende, per investire nelle tecnologie del futuro, dall’intelligenza artificiale alla cybersicurezza».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la misura varata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«La Sicilia – ha aggiunto Schifani – è pronta a cogliere questa sfida. La nostra regione sta vivendo una stagione di crescita, innovazione e attrazione degli investimenti. Queste risorse rappresentano un ulteriore impulso per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, consolidare il ruolo dell’Isola come polo di ricerca e sviluppo avanzato e sostenere il percorso di modernizzazione già avviato».

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