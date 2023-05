Enna ieri migliaia di bambini al Castello di Lombardia

Migliaia di bambini ieri, 28 Maggio, nella giornata Mondiale del Gioco, hanno piacevolmente invaso il Castello di Lombardia. Sono arrivati da tutta la provincia, oltre che da Caltanissetta e Catania, per partecipare alla seconda edizione della “Giornata di festa al Castello” organizzata dalla Pro Loco di Enna. È stato un giorno di felicità per i bambini che non solo hanno visto spettacoli di magia, bolle di sapone e tanto altro e hanno partecipato a laboratori e giochi di società, ma ancor meglio, hanno giocato insieme ai genitori coinvolti in alcuni giochi dal trampoliere che “dall’alto” della sua esperienza ha creato momenti di grande sintonia fra genitori e figli. L’animazione è stata curata da Lucia Paladino con la sua ludoteca “Bim Bum Bam” Giornata di grandi sorprese per i piccoli ospiti che hanno trovato all’interno del Castello gli Arcieri del gruppo “Arcieri del Castello” pronti a farli tirare con l’arco e dare lezioni pratiche e teoriche. Ma se i cortili del maniero riecheggiavano di urla e risate di bambini felici, l’anello intorno al Castello accoglieva la silenziosa anima creativa degli artisti che hanno partecipato alla seconda edizione della “Estemporanea di Pittura” che ha accolto pittori da tutta la Sicilia che hanno dipinto, secondo la loro creatività, uno degli scorci panoramici più suggestivi di Enna regalandoci grandi emozioni con i loro quadri e mettendo in difficoltà la giuria composta da Luca Manuli artista, pittore, sceneggiatore;

Valeria Fazzi arte e intrattenimento; Piernunzio Casano fotografo;

Alice Castellana artista ennese e componente della Pro Loco Enna e infine la presidente di giuria Giuliana Maria Ferrara Funzionario restauratore, archivista, Direttore presso Archivio di Stato di Enna Funzionario Restauratore Mibact, Direzione Regionale

Guida turistica nazionale abilitata. Ha studiato Corso di Alta Formazione in Archivistica Contemporanea, ha studiato presso Conservazione e

Restauro dei Beni Culturali.

I quadri dei vincitori sono esposti nella sede Pro Loco Enna, all’interno del Castello di Lombardia, custoditi come importante tesoro artistico insieme ai tre quadri vincitori dell’estemporanea del 2022. Si ringrazia per la sorveglianza e la collaborazione il gruppo Security della Pro Loco Enna. L’organizzazione e il finanziamento dell’intero evento è stato a carico della Pro Loco Proserpina Enna.

