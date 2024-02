Enna: giunta comunale approva delibera per manifestazione Project Financing per parcheggio area Pisciotto

Delibera di giunta approvata oggi che riguarda la manifestazione di interesse per la realizzazione di un parcheggio multipiano in zona Pisciotto con la formula del project financing

OGGETTO: PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. – Proposta di Partenariato Pubblico Privato in finanza di progetto per la progettazione, rifunzionalizzazione, riqualificazione e gestione in concessione dell’area di parcheggio nella zona Pisciotto – ATTO DI INDIRIZZO

Premesso che:

-il centro storico in determinate fasce orarie risulta poco accessibile al traffico sia veicolare che pedonale poiché giornalmente si riversa un numero di veicoli di gran lunga superiore alle attuali possibilità di parcheggio, arrecando un ingente danno sia al centro storico stesso venendone compromessa la fruibilità pedonale, sia alle attività commerciali, atteso che l’utenza scoraggiata preferisce spostarsi in zone maggiormente accessibili;

-tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione vi è quello di ottimizzare la vivibilità e l’accesso in centro storico, migliorando, il più possibile, l’opportunità di sosta regolamentata e rendere più scorrevole la circolazione veicolare;

Considerato che le caratteristiche del territorio urbano del comune di Enna e l’elevato flusso veicolare determinano il facile congestionamento della circolazione stradale, oltre ad una forte limitazione della sosta dei veicoli;

Richiamate:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02/05/2018 con la quale è stato istituito il servizio di navetta dal parcheggio “Pisciotto” al centro storico;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 10/07/2018 con la quale il Comune di Enna ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa per il coordinamento e redazione del Piano di Mobilità Sostenibile;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/07/2022 con la quale è stato adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), nell’ambito territoriale del Polo Urbano Centro Sicilia dei Comuni di Enna e Caltanissetta;

Dato atto che:

-il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) è uno strumento di pianificazione strategica che sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali;

-il P.U.M.S. rappresenta lo strumento di pianificazione e programmazione relativo al sistema della mobilità locale ed ai suoi rapporti con il territorio che va ad integrarsi in maniera coordinata con gli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente per il medesimo ambito territoriale;

-il P.U.M.S. comprende l’insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali e parcheggi di interscambio, sulle tecnologie del parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto;

-gli obiettivi principali del P.U.M.S. sono quelli di:

strutturare un complesso progetto di sistema inerente il sistema della mobilità e delle infrastrutture locali di trasporto che definisca la cornice strategica di medio-lungo termine entro la quale programmare gli investimenti di settore e di definire le priorità;

organizzare le componenti infrastrutturali, tecnologiche e modali, oltre che le azioni di regolazione e mobility management, che concorrono a formare il progetto di sistema, nel modo più integrato possibile in modo da massimizzare l’efficacia e garantire la migliore valorizzazione delle risorse economiche e strumentali impiegate per la collettività ed i territori interessati;

soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione assicurando l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi proponendo soluzioni alternative atte alla riduzione dei fenomeni di congestione delle aree urbane;

-il Comune di Enna con l’attuazione del P.U.M.S. intende portare avanti la realizzazione concreta di tutte le misure su richiamate e finalizzate ad un utilizzo del proprio tessuto urbano in modo eco e green, ciò, anche, per la tutela e la salute dei propri cittadini;

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione avviare un processo di riqualificazione e potenziamento del parcheggio scambiatore “Pisciotto” al fine di renderlo maggiormente fruibile alla cittadinanza e perseguire gli obiettivi di cui sopra;

Richiamato l’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale espressamente prevede che “1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. (…); 2. L’ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. (…); 3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. (…);

Considerato che:

il Project Financing «è una tecnica finanziaria che, da una parte, consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la P.A., dall’altra si sostanzia in un’operazione economico-finanziaria, idonea ad assicurare utili che consentano il rimborso del prestito e/o finanziamento e la gestione proficua dell’attività» (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043);

lo strumento del Project Financing rappresenta una modalità alternativa di concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, prevista dal Codice dei Contratti pubblici, volta a favorire la realizzazione di lavori pubblici attraverso la partecipazione di capitali privati che fondano l’investimento sulla capacità del progetto di autofinanziarsi, ovvero di produrre, nel corso del suo ciclo vitale, un flusso di cassa sufficiente a coprire i costi operativi, a remunerare i finanziatori ed a fornire un congruo margine di profitto al promotore dell’operazione;

Riscontrato che dal raggiungimento dell’obiettivo che questa Amministrazione si pone, possano derivare i seguenti benefici:

ridurre drasticamente la circolazione dei veicoli nelle principali vie del centro storico della città con conseguente miglioramento della vivibilità e aumento del flusso pedonale;

disincentivare la sosta a lungo termine, dovuta in modo particolare alla necessità degli utenti di recarsi sul proprio posto di lavoro lasciando in sosta la vettura per parecchie ore della giornata;

favorire la sosta regolamentata a breve termine, sulle strade del centro storico, dove attualmente persiste il divieto di sosta a lungo termine, con conseguenti vantaggi per le attività commerciali;

agevolare l’accesso al centro storico durante l’eventuale istituzione della “ZTL”, per lo svolgimento di eventi e manifestazioni di vario genere che comportano, molto spesso, l’interdizione temporanea della sosta e della circolazione;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale trattandosi di atto di governo rientrante nei disposti di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni del vigente statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Dirigente dell’Area 2 e dal Dirigente dell’Area 3 del Comune di Enna ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

PROPONE

1.di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.di demandare al Dirigente dell’Area 2 gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione al fine di esperire un avviso esplorativo per la presentazione, da parte di operatori economici interessati, di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che abbiano ad oggetto l’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’area di parcheggio nella zona Pisciotto oltre alla sua gestione economico-finanziaria in regime di concessione;

3.di dare atto che allo stato la presente deliberazione non comporta oneri economici a carico del bilancio comunale;

4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.i..

