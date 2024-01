Enna evento Magie alla Torre: Sold Out nei due giorni

Ci siamo immersi per due giorni in un’atmosfera magica, maghi e pozioni ci hanno accompagnato verso la fine di queste feste. Voi ci avete reso felici dopo tanto impegno e dedizione, in tanti ci siete venuti a trovare da Enna ma anche da lontano rendendo un successo l’evento Magie della Torre, a cura di Bottega Culturale con il patrocinio del Comune di Enna.

Dalla collaborazione con WizarDream, Laberna APS e Artigli Del Re, la manifestazione ha registrato il sold-out, nonostante le condizioni meteorologiche.

La vostra presenza ci gratifica di tanti sforzi e ci spinge a fare sempre di più per la valorizzazione del nostro territorio, attraverso il patrimonio culturale e la programmazione di manifestazioni che ci auguriamo essere di livello.

A nome del presidente e dei soci, vi ringraziamo e vi aspettiamo per le prossime iniziative!

Magie della Torre, 5-6 gennaio 2024

Un evento di Bottega Culturale Sicilia

Con il patrocinio del Comune di Enna

Progettazione e direzione artistica: Antonio Messina

Allestimento: Bottega Culturale Sicilia e Laberna APS

Arttività e rievocazione sul tema: Wizardream

Mostra di rapaci: Artigli del Re

Degustazione e face painting: Laberna APS

Mapping: Pixel Shapes

Service audio e luci: Big Aretè

Con la partecipazione di Gaetano Libertino e la collaborazione alla scenografia di Luca Manuli.

Visite: 162