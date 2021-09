IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CONVOCA il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA, ed in MODALITA’ MISTA: VIDEOCONFERENZA E DI PRESENZA presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale per il giorno 05.10.2021 alle ore 18,00, per trattare il seguente o.d.g.:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI NN. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 DEL 2021;

2. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI:

3. DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA LUCE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 26 GIUGNO 2015, N. 11;

4. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E CORTE D’ASSISE D’APPELLO;

5. PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ISTITUZIONE DI UNA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI DELLE “AREE INTERNE E CENTRALI DELLA SICILIA”.

