Pronti per salutare il 2022 ?

Tradizione vuole che l’ultimo dell’anno ci si vede alla Tommy’s Wine per il consueto aperitivo del 31 a pranzo.

Quest’anno assaggerete il nostro timballino di riso

all’ aragosta con caviale di lime , in abbinamento ad un Sauvignon Blanc Trentino di Bottega Vinai , per dare il benvenuto alla grande al 2023.

Info e prenotazioni al numero 0935502937

