Lo fotografia incontra il ricamo. Lo fa in R’osa il progetto ideato dall’ennese Noemi Alessandra.

Nata in una Sicilia che non è sole e acqua. Gemelli. Estroversa ma timida. Innamorata dell’arte che non ha bisogno di spiegazioni, ho scelto la fotografia o la fotografia ha scelto me. Catania, l’accademia di Belle Arti, triennale in arti tecnologiche e specialistica in fotografia; l’istituto italiano di fotografia a Milano. “Per queste strade l’hobby diventa ricerca, la mia ricerca di vita – commenta Noemi mia nonna fa la sarta da sempre. Stoffe, abiti da imbastire, cucire, rifinire. Ho sempre in mente il rumore della sua macchina da cucire. L’avrò ereditata da nonna Concetta la passione per l’ago e il filo. Così, la fotografia incontra il ricamo. Fatto a mano senza fretta, ho imparato da nonna Concetta. Il progetto si chiama R’osa. Rosa: simbolo di bellezza, femminilità, leggerezza. Osare, avere coraggio. Osa, sempre.

Rosa: simbolo di bellezza, femminilità, leggerezza. Osare, avere coraggio. Osa, sempre.

Visite: 66