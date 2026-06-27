Storie correlate

Lampedusa, Ternullo in visita al presidio dell’Aeronautica Militare: “Un’eccellenza al servizio dello Stato e della comunità”

Riccardo Giugno 27, 2026
presidente greco

Il Consiglio Comunale di Enna apre le sedute alla presenza delle figlie e dei figli dei partecipanti.

Riccardo Giugno 27, 2026

Villarosa: i consiglieri di opposizione: Che fine ha fatto il vice sindaco?

Riccardo Giugno 26, 2026

Ultime notizie

Raptor Engineering di nuovo a punti a Spa nel McLaren Trophy

Riccardo Giugno 27, 2026

Terzo mandato, Francesca Draia: «La vicenda Burgio riguarda tutti i siciliani. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B»

Riccardo Giugno 27, 2026
studenti museo

SCUOLA-MUSEO. VIAGGIO NEL MITO E NELLA STORIA. CONCLUSO IL PERCORSO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE DEL PARCO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE

Riccardo Giugno 27, 2026

Lampedusa, Ternullo in visita al presidio dell’Aeronautica Militare: “Un’eccellenza al servizio dello Stato e della comunità”

Riccardo Giugno 27, 2026