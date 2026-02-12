Emergenza trasporti ferroviari sulla linea Messina- Catania-Siracusa.
Egregi e spett.li tutti,
il traffico ferroviario sulla dorsale ionica Messina-Catania-Siracusa è ormai al collasso.
Sebbene i recenti danni causati dal Ciclone Harry abbiano reso non utilizzabile l’infrastruttura tra
Messina e Taormina interrotta in tale tratta della linea, risulta che RFI ha avviato
immediatamente i lavori di ripristino auspicandone un celere completamento. La tratta Taormina
– Catania non è stata interessata da tale evento estremo, è rimasta in esercizio ma continua a
essere penalizzata da cause che da mesi ne condizionano negativamente la puntualità in modo
sistematico.
Dal 13 novembre 2025, la circolazione presso la Stazione Centrale di Catania è fortemente
limitata a causa della chiusura di tre fasci di binari su sette, restrizione che impedisce il regolare
ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’incendio che ha colpito il centro fieristico “Le
Ciminiere” della Città Metropolitana di Catania.
Questa limitazione operativa ha comportato, dalla sera dell’evento (12/11/2025) a oggi, la
cancellazione di circa 30mila km-treno nei collegamenti tra Catania Aeroporto Fontanarossa,
Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. Una riduzione drastica del servizio che sta esasperando
migliaia di pendolari, studenti e turisti.
A determinare il blocco dei tre binari è la presenza di un’impalcatura prospiciente il sedime
ferroviario della stazione centrale, nonostante siano passati mesi e la struttura abbia resistito
persino ai venti estremi del Ciclone Harry, non si registrano passi in avanti per la sua rimozione.
Chiediamo con urgenza alle Autorità Competenti e alla Città Metropolitana di Catania di
intervenire prontamente per:
• Intervenire su tale impalcatura valutando una rapida messa in sicurezza con opere
provvisionali e/o procedere all’urgente smantellamento dell’impalcatura per la messa in
sicurezza dell’area.
• disporre la riapertura immediata dei tre fasci di binari attualmente interdetti;
• ripristinare la piena capacità dell’infrastruttura per eliminare i disservizi che, sommati ai danni
del ciclone sull’asse Messina-Taormina, stanno rendendo impossibile la mobilità ferroviaria
nella Sicilia orientale.
Non è più tollerabile che un’impalcatura ferma da mesi tenga in ostaggio il diritto alla mobilità
di un intero territorio.
Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e
supporto.
Certi di un Vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti
Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER
F.to Giosuè Malaponti