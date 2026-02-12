Appello alle Autorità competenti. – Emergenza trasporti ferroviari sulla linea Messina-

Catania-Siracusa.

Egregi e spett.li tutti,

il traffico ferroviario sulla dorsale ionica Messina-Catania-Siracusa è ormai al collasso.

Sebbene i recenti danni causati dal Ciclone Harry abbiano reso non utilizzabile l’infrastruttura tra

Messina e Taormina interrotta in tale tratta della linea, risulta che RFI ha avviato

immediatamente i lavori di ripristino auspicandone un celere completamento. La tratta Taormina

– Catania non è stata interessata da tale evento estremo, è rimasta in esercizio ma continua a

essere penalizzata da cause che da mesi ne condizionano negativamente la puntualità in modo

sistematico.

Dal 13 novembre 2025, la circolazione presso la Stazione Centrale di Catania è fortemente

limitata a causa della chiusura di tre fasci di binari su sette, restrizione che impedisce il regolare

ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’incendio che ha colpito il centro fieristico “Le

Ciminiere” della Città Metropolitana di Catania.

Questa limitazione operativa ha comportato, dalla sera dell’evento (12/11/2025) a oggi, la

cancellazione di circa 30mila km-treno nei collegamenti tra Catania Aeroporto Fontanarossa,

Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. Una riduzione drastica del servizio che sta esasperando

migliaia di pendolari, studenti e turisti.

A determinare il blocco dei tre binari è la presenza di un’impalcatura prospiciente il sedime

ferroviario della stazione centrale, nonostante siano passati mesi e la struttura abbia resistito

persino ai venti estremi del Ciclone Harry, non si registrano passi in avanti per la sua rimozione.

Chiediamo con urgenza alle Autorità Competenti e alla Città Metropolitana di Catania di

intervenire prontamente per:

• Intervenire su tale impalcatura valutando una rapida messa in sicurezza con opere

provvisionali e/o procedere all’urgente smantellamento dell’impalcatura per la messa in

sicurezza dell’area.

• disporre la riapertura immediata dei tre fasci di binari attualmente interdetti;

• ripristinare la piena capacità dell’infrastruttura per eliminare i disservizi che, sommati ai danni

del ciclone sull’asse Messina-Taormina, stanno rendendo impossibile la mobilità ferroviaria

nella Sicilia orientale.

Non è più tollerabile che un’impalcatura ferma da mesi tenga in ostaggio il diritto alla mobilità

di un intero territorio.

Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e

supporto.

Certi di un Vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti

Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER

F.to Giosuè Malaponti

