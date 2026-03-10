EDP ​​avvia la produzione di energia solare distribuita

in 15 stabilimenti di Decathlon in Italia

Il progetto fa parte di un accordo multi-geografico tra le due aziende. In base a questo contratto, EDP ha installato fino a 12 MWp di energia solare negli impianti Decathlon in Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Belgio e Francia.

Milano, 10 marzo 2026 – EDP, ​​ tramite EDP Energia Italia, leader europeo nella generazione solare distribuita, ha completato con successo l’installazione e avviato la gestione di impianti solari decentralizzati presso 15 stabilimenti di Decathlon in Italia.

Nello specifico, EDP ha installato 2,4 MWp di capacità solare nei siti Decathlon di Como, Vercelli, Novara, Voghera (PV), Moncalieri (TO), Grugliasco (TO), Reggio Emilia, Curtatone (MN), Bassano del Grappa (VI), Livorno, Perugia, Tor Vergata (Roma), Casoria (NA), Corigliano (CS) e Catania.

Insieme, questi impianti fotovoltaici genereranno circa 3 GWh di elettricità pulita all’anno, sufficienti ad alimentare le principali attività quotidiane delle strutture Decathlon coinvolte. Producendo energia in loco, questi sistemi riducono la dipendenza dalla rete, migliorano l’autonomia energetica operativa e contribuiscono a una maggiore efficienza dei costi, grazie a un approvvigionamento energetico competitivo, sostenendo un modello energetico più sostenibile per le attività dell’azienda.

“Per EDP, la firma di un contratto con un cliente di grandi dimensioni come Decathlon in sei Paesi europei rappresenta una chiara dimostrazione delle nostre capacità e della forza dei nostri team nel realizzare progetti di alta qualità a supporto della transizione energetica in tutti i mercati in cui operiamo. Gli impianti solari sui tetti delle strutture Decathlon in Italia offrono vantaggi tangibili, riducendo l’esposizione alla volatilità del mercato elettrico e ottimizzando i costi operativi a lungo termine. In Italia, dove la domanda di energia commerciale è elevata e in alcune regioni persistono vincoli di rete, la generazione distribuita è una soluzione chiave per promuovere un modello energetico più efficiente e flessibile.” – sottolinea António Ricciardi, head of Client Solutions business in Europe di EDP.

Questo progetto fa parte di un accordo multi-geografico firmato nel 2023 tra EDP e Decathlon, brand sportivo multispecialistico globale. Grazie a questa partnership, EDP installerà fino a 12 MWp di capacità fotovoltaica su tetto presso le strutture Decathlon in Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Belgio e Francia. La capacità di implementare una strategia solare unificata in diversi paesi con lo stesso partner evidenzia l’affidabilità e la solidità di EDP come partner energetico a lungo termine per aziende internazionali che operano in diversi mercati. Questo approccio semplificato consente inoltre a Decathlon di accelerare il progresso verso i propri obiettivi di sostenibilità.

EDP è presente in Italia dal 2010, inizialmente attraverso EDP Renewables, con lo sviluppo di progetti eolici e fotovoltaici su larga scala. Dal 2019 il Gruppo ha ampliato la propria presenza nel Paese con EDP Energia Italia, dedicata al solare distribuito per aziende e industria.

Attualmente, EDP Energia Italia ha raggiunto oltre 150 MWp di capacità installata attraverso quasi 1.400 installazioni corporate, inclusi impianti fotovoltaici on-site integrati con sistemi di storage, creando un ambiente ottimale per la gestione dell’energia e riducendo la dipendenza dalla rete elettrica.

EDP

EDP è un gruppo energetico globale con una presenza consolidata in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico. La società opera lungo quattro principali aree di business – Produzione da fonti rinnovabili, Reti, Client Solutions e Global Energy Management – e può contare sul talento di circa 12.000 dipendenti in tutto il mondo.

Il Gruppo è tra i maggiori produttori di energia a livello globale, con un portafoglio distintivo e diversificato che include impianti eolici onshore e offshore, solari e idroelettrici, per una capacità installata complessiva di 32 GW. EDP valorizza costantemente questo portafoglio per accelerare la diffusione delle tecnologie rinnovabili, attraverso l’ibridazione degli asset, l’accumulo di energia e lo sviluppo dell’idrogeno verde, oltre all’espansione delle infrastrutture di rete, elemento chiave della transizione energetica.

EDP è orgogliosa di essere tra le utility più sostenibili al mondo, con circa il 90% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. È riconosciuta tra le aziende elettriche più sostenibili a livello globale dagli indici Dow Jones Best-in-Class e il suo impegno per la decarbonizzazione e l’accelerazione della transizione energetica punta al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2040. Questo percorso rafforzerà la capacità del Gruppo nel campo delle rinnovabili, le reti elettriche, il supporto ai clienti e il ruolo delle comunità nel passaggio verso un futuro più sostenibile.

edp.com

Decathlon

Decathlon è un brand sportivo multispecialista globale che si rivolge a tutti, dai principianti agli atleti di punta, ed è un produttore innovativo di articoli sportivi per ogni livello di abilità. Con oltre 101.100 collaboratori e 1.817 negozi in tutto il mondo, Decathlon e i suoi team lavorano dal 1976 per rendere le gioie e i benefici dello sport accessibili a tutti.

