Dopo 8 anni Jovanotti torna in Sicilia: il 29 agosto sarà all’Ippodromo La Favorita di Palermo

Nel 2026 Jovanotti rimette il mondo in moto. Pedala, canta, sogna, attraversa paesi e città come un esploratore del presente. Ogni viaggio è diverso dal precedente, perché per lui la regola è una sola: non ripetersi mai. Lorenzo inventa nuove rotte, cambia prospettiva, mescola le carte e ogni volta trasforma la musica in un esperimento di felicità, un modo per ricordarci che muoversi è vivere, e che la musica serve a farlo meglio.

Dopo i 600.000 spettatori del PalaJova, Lorenzo finalmente riparte e ancora una volta reinventa ancora una volta l’idea stessa di tournée.

Il nuovo progetto è L’ARCA DI LORÉ, un viaggio musicale e simbolico, una festa itinerante che nel 2026 porterà Jova in tutto il mondo fino a Roma, dove il viaggio si concluderà — o forse ricomincerà — con Jova al Massimo, al Circo Massimo, nella sua città natale approdo finale dell’Arca. È un progetto che unisce musica nuova, pedalate, incontri, avventura, gioia, balli, feste ed è pensato come un racconto collettivo di tutti coloro che saliranno sull’Arca e lo vorranno scrivere. Un giro del mondo, e poi dell’Italia, come un nuovo Cantagiro, ma in bicicletta: una carovana di ruote e canzoni, di ritmo e respiro.

Dopo il giro estero l’Arca approda in Italia per una nuova avventura. Un tour che nasce dall’esperienza unica e meravigliosa dei Jova Beach Party, che ora si apre a nuove geografie e nuovi spazi, scelti per la loro energia e per la possibilità di trasformarsi in luoghi di incontro e di festa. Il Jova Summer Party 2026, prodotto e organizzato da Trident Concerts, toccherà diverse zone al sud rimaste fuori dal giro del PalaJova 2025, che si era spinto fino a Roma. Anche questa volta il viaggio avrà come traguardo la Capitale, ma il percorso sarà inverso: dalla Sardegna all’Abruzzo, passando per la Puglia, la Calabria, la Campania e fino alla Sicilia, dove Lorenzo torna dopo otto anni, dall’ultima volta nel 2018. L’appuntamento siciliano, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, sarà il 29 agosto all’Ippodromo La Favorita di Palermo. Un itinerario che diventa racconto, attraversamento, festa in movimento fino ad arrivare a Jova al Massimo, al Circo Massimo.

I luoghi sono stati immaginati, progettati a volte inventati per allestire una grande festa, in un evento che unisca la potenza di un concerto all’atmosfera libera di un festival. Una giornata intera di festa. Una vera esperienza di avventura e scoperta per chi parteciperà.

La musica inizierà fin dall’apertura, con artisti internazionali, dj e realtà locali che costruiranno una scaletta unica, sempre diversa, per ogni party.

Le porte apriranno nel primo pomeriggio, accogliendo il pubblico in un villaggio animato e colorato grazie alla collaborazione con aziende partner che interagiranno con il pubblico creando aree di intrattenimento con giochi, zone relax e sorprese continue.

Il villaggio food & beverage offrirà una selezione di food truck e specialità regionali, con proposte di alta qualità e una particolare attenzione alle eccellenze gastronomiche dei territori attraversati dal tour.

Le prime aziende che hanno già voluto confermare la loro adesione e con cui si sta costruendo il progetto dei Summer Party sono: Banca Ifis (Main Partner), A2A (Green Energy Partner), Vivident (Main Sponsor), Acqua Vera, Calliope e Polase (Official Sponsor). Official Green Carrier dei Jova Summer Party è Trenitalia. Carrier Partner è Eventi in bus. I media partner sono Radio Italia solomusicaitaliana e Urban Vision Group. I Technical Partner sono: ACME Produzioni, Maganetti Spedizioni, Zeus Sport. Longevity Partner: Lucia Magnani Health Clinic. Sustainability and Packaging Partner: Seda Packaging Group.

Ogni tappa sarà una festa unica, travolgente, inedita, colorata, urbana: un’occasione di rinascita e partecipazione per periferie, aree industriali dismesse, ippodromi e spazi reinventati, scelti proprio perché raramente o addirittura mai toccati dalla musica live. Luoghi che per una sera diventeranno piazze nuove, accese di ritmo, creatività e condivisione.

Le tappe italiane di L’Arca di Loré – Jova Summer Party

7 agosto OLBIA – ARENA SOUND PARK

12 agosto MONTESILVANO – MUSIC ARENA

17 agosto BARLETTA – MUSIC ARENA

22 agosto CATANZARO – CALABRIA MUSIC ARENA

29 agosto PALERMO – IPPODROMO LA FAVORITA

5 settembre NAPOLI – IPPODROMO AGNANO

12 settembre ROMA – CIRCO MASSIMO (JOVA AL MASSIMO)

La prevendita, riservata ai clienti Banca Ifis e Illimity, aprirà venerdì 14 alle ore 15.00 fino a domenica 16 novembre alle ore 15.00. La vendita generale partirà domenica 16 novembre alle ore 15.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

