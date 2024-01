DONAZIONE E TRAPIANTO DI CORNEE

I più autorevoli studiosi italiani si riuniscono

Sabato 27 gennaio al Palazzo Libertini di San Marco a Caltagirone

Aprire un confronto costruttivo tra chi si occupa in Sicilia di trapianti di cornee e, più in generale, delle patologie della superficie oculare. E’ il principale obiettivo, ma certamente non l’unico, di un importante e prestigioso congresso che si terrà sabato 27 gennaio al Palazzo Libertini di San Marco di Caltagirone e che sarà, appunto, dedicato alla donazione e al trapianto di cornee. Un congresso, quello coordinato dai dottori Sileci e Ponzin, occasione per fare il punto sulla donazione delle cornee, del cordone ombelicale e della membrana amniotica in Sicilia. Nel corso dei lavori si confronteranno alcuni tra più autorevoli studiosi che in Italia e in particolare in Sicilia, si occupano quotidianamente delle patologie corneali e della speranza che riescono a fornire i trapianti ai pazienti affetti da queste patologie. Fondamentale, in questo senso, un confronto di esperienze che possa aiutare a migliorare il percorso delle donazioni. Proprio a Caltagirone, negli ultimi giorni del 2023, l’equipe diretta dal dott. Sileci ha effettuato un prelievo di cornee grazie alla donazione di una paziente oncologica di 80 anni. Dopo il prelievo le cornee sono state trasferite al Centro Regionale Trapianti. Questo caso sarà tra gli argomenti trattati durante i lavori del congresso, insieme ai racconti delle esperienze dei professionisti che operano nelle diverse città siciliane, ma anche in regioni come il Veneto. Spazio poi alla discussione sui casi in cui è possibile evitare o rinviare il trapianto per arrivare alle nuove, fondamentali, tecnologie, la gestione delle infezioni e i casi complessi.

