Domenica sciopero dei lavoratori della sicurezza negli aeroporti: il sostegno della Cgil Sicilia alla protesta

Palermo, 14 lug – Domenica 17 luglio negli aeroporti siciliani saranno in sciopero dalle 14 alle 18 i lavoratori della vigilanza e gli addetti alla sicurezza e ai servizi fiduciari. Protestano – la mobilitazione è a carattere nazionale, indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs- – per i ritardi che si registrano nel rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da sei anni. Il sostegno alla protesta viene dalla Cgil Sicilia col segretario generale Alfio Mannino. “A fronte della crisi e dell’inflazione – dice Mannino- i lavoratori non vedono da anni alcun adeguamento salariale e normativo e questo è inaccettabile”.

