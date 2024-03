DL Racing torna da campione in carica nel SuperSport Series GT

Dopo il titolo dello scorso anno, a partire dall’FX Racing Weekend del 24 marzo il team milanese si schiera al via della nuova stagione portando a quattro il numero delle Lamborghini Huracan ST Evo2 sulle quali saranno protagonisti un poker di equipaggi ben assortito e con tanti giovani

Milano, 8 marzo 2024. Forte del titolo di campione 2023 e dell’esperienza maturata, DL Racing torna in forze nel SuperSport Series GT, la serie nazionale Gran Turismo che si disputa nell’ambito degli FX Racing Weekend. Il team milanese, in partnership tecnica con la bresciana Krypton Motorsport, incrementerà da 3 a 4 il numero delle Lamborghini Huracan ST Evo2 da oltre 600 cavalli al via del campionato 2024, in partenza il 22-24 marzo dal Mugello Circuit con un totale di cinque appuntamenti a doppia gara. Quattro saranno dunque anche gli equipaggi DL Racing al via. Un poker di formazioni provenienti da tutta Italia, ben assortito e che nel complesso esprime un interessante mix fra piloti con già dell’esperienza maturata ed esordienti, anche assoluti, nel mondo delle corse GT.

Il potenziamento anche degli equipaggi impegnati in pianta stabile nel campionato parte da una base solida e ben conosciuta, rappresentata dai due piloti romani Marco Santanocita e Matteo Marulla, nel 2024 di nuovo ad alternarsi sulla medesima vettura dopo essere già stati capaci lo scorso anno di distinguersi e battagliare in pista, riuscendo anche a salire sul podio. Altro equipaggio “doppio” ma del tutto nuovo nel team è quello rappresentato dal giovanissimo Alessio Scauzillo, 17enne driver di Caserta alla seconda stagione fra le ruote coperte dopo l’esordio 2023, e dal più esperto toscano Niccolò Loia, proveniente dal mondo delle TCR e anche lui alla prima esperienza sotto le insegne di DL Racing.

Le ulteriori due Huracan saranno quindi affidate ad altre due novità in squadra: Cristian Bortolato, veneto classe 1976 al primo anno su “Lambo” e in un intero campionato vero e proprio sempre seguito dal suo coach Andrea Fontana, e il 19enne siciliano Alessio Salvaggio, giovane pilota ennese con alcune esperienze fra i Prototipi ma alla prima, reale esperienza in un campionato a ruote coperte.

Il team principal Locanto dichiara in vista della nuova stagione: “Nel SuperSport Series GT 2024 sosterremo tutti piloti molto giovani o al massimo, anche se meno giovani, alla seconda annata completa di esperienza nel competitivo mondo delle Gran Turismo. Abbiamo optato per la scelta di non schierare alcun pilota di grande esperienza proprio per favorirne l’ascesa e facilitare il massimo supporto, aldilà dei risultati che arriveranno. Grazie ai progressi e ai nuovi inserimenti cercheremo di difendere al meglio il titolo guadagnato lo scorso anno o comunque di toglierci delle belle soddisfazioni. Si tratta di ragazzi in decisa crescita che puntano a migliorarsi ulteriormente e a ben figurare in un campionato propedeutico per poi lanciarsi verso le grandi sfide di campionati ai massimi livelli”.

SuperSport Series 2024: 24 marzo Mugello; 23 giugno Misano; 5 luglio (tbc) Imola; 1° settembre Vallelunga; 10 novembre Misano.

