DL Racing insegue il vertice a Imola nell’Italiano GT Endurance

Forte dei successi ottenuti a Vallelunga e Mugello, la scuderia milanese è in piena lotta per i titoli tricolori GT Cup e il 6-8 settembre si ripresenta al via del terzo round stagionale con le Lamborghini Huracan ST Evo2 affidate ai capoclassifica Pro-Am Segù-Caiola-Fontana e in classe Am a Riva-Mainetti-Gattuso. Domenica alle 14.45 la gara in diretta su ACI Sport TV (Sky 228) e sul web

Milano, 4 settembre 2024. La scuderia DL Racing si ripresenta da “title-contender” al via del terzo dei quattro round 2024 del Campionato Italiano GT Endurance, che dà appuntamento dal 6 all’8 settembre sull’autodromo di Imola. Dopo la doppietta centrata in GT Cup a Vallelunga in classe Pro-Am e Am e l’ulteriore successo in Pro-Am e i podi conquistati al Mugello, dopo la pausa estiva la compagine milanese riaccende i motori delle due Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in collaborazione tecnica con Krypton Motorsport e riprende la lotta per i titoli tricolori GT Cup per i quali è in piena corsa. E’ dunque una nuova stagione di vertice per il team diretto da Diego Locanto e che vede impegnato il già F1 Fabrizio Del Monte nel ruolo di team manager al muretto box: sul circuito del Santerno arriva una cruciale prova del nove in ottica campionato.

A iniziare dalla classe Pro-Am, nella quale, reduci dal secondo posto del Mugello, sono pronti a dare di nuovo battaglia il già campione italiano 2023 Alessio Caiola, pilota della provincia di Latina cresciuto esponenzialmente all’interno di DL Racing, il veloce 24enne pilota comasco Luca Segù e un altro driver di valore come il bellunese Andrea Fontana. L’equipaggio guida al momento la classifica tricolore e, in caso di punteggio pieno, a Imola potrebbe già celebrare la conquista del titolo. Malgrado l’eventualità matematica, è però ancora troppo presto per fare i conti, a maggior ragione a fronte di una concorrenza sempre competitiva e a un impegno come quello sul circuito del Santerno, uno dei più belli e allo stesso tempo complessi del panorama mondiale.

Così, è ancora presto per accendere la calcolatrice anche in classe Am. Nei colori DL Racing in questo caso i contendenti sono tutti compresi nell’equipaggio formato dal brianzolo Giacomo Riva, dal driver di Chiavenna Alessandro Mainetti e dall’esperto pilota di Desenzano del Garda Stefano Gattuso. La formazione tutta “made in Lombardia” ha vinto a Vallelunga e ha centrato il terzo posto al Mugello. Proprio da terza in classifica con soli 5 punti da recuperare sui battistrada, cercherà ora di contrastare i rivali diretti per poi giocarsi tutto nella finalissima di Monza.

Il team principal di DL Racing Diego Locanto dichiara alla vigilia della tappa di Imola: “Riprendiamo nell’Italiano GT Endurance con entrambi i nostri equipaggi in lizza per i rispettivi titoli e questo è già di per sé un aspetto importante. Sono due formazioni solide e ben rodate che finora hanno fatto bene. Nel complesso sappiamo che ci attende un weekend tutto da giocarsi in pista senza guardare nient’altro. Il team è concentratissimo e cercheremo in ogni modo di portare a casa il risultato”.

Dopo i consueti tre turni di prove libere tra venerdì e sabato mattina, a Imola il programma del Tricolore GT Endurance prevede le qualifiche GT Cup sabato a partire dalle 18.00, mentre domenica, sulla distanza di 3 ore, la gara prende il via alle 14.45. Diretta tv integrale su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita su RaiSport in orari da definire. Disponibile anche il live streaming sui canali social ufficiali.

Camp. Italiano GT Endurance 2024: 16 giugno: Vallelunga; 14 luglio: Mugello; 8 settembre: Imola; 27 ottobre Monza

