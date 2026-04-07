DL Racing cala il poker nel Lamborghini Super Trofeo 2026

In attesa dell’esordio in GT3, inizia a Le Castellet la nuova stagione del team milanese nel monomarca europeo: quattro le Huracán ST Evo2 pronte al via tra Iaquinta-Gilardoni in lizza per l’assoluta e un trio interessante di ritorno in classe LC dopo i podi centrati lo scorso anno. Sabato alle 14.45 e domenica alle 12.30 le due gare del primo round live su Sky Sport MotoGP

Milano, 7 aprile 2026. Al fianco dei programmi GT3 in arrivo, nel 2026 DL Racing rilancia la propria presenza nel Lamborghini Super Trofeo Europa e si schiera al via fin dal primo round a Le Castellet il 10-12 aprile, presentando in griglia di partenza ben quattro Lamborghini Huracán ST Evo2 da oltre 600 cavalli. Un programma che il team milanese diretto da Diego Locanto ha confermato con ambizione e ulteriormente rinsaldato quello nel monomarca della Casa del Toro, nel quale durante la stagione la squadra presenterà ulteriori equipaggi, anche in vista delle Finali Mondiali che si disputeranno a fine ottobre in casa a Monza. Confermati con un impegno “full season” fin dalla prima tappa in programma al Paul Ricard, questo fine settimana DL Racing sarà in lizza nella classifica assoluta con un equipaggio tutto “Pro” e un tris di rientro nella categoria LC (Lamborghini Cup) con piloti che già lo scorso anno sono stati in grado di agguantare i primi podi nella personale stagione d’esordio.

Con ambizioni di vertice Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni saranno per la prima volta compagni di equipaggio sulla Huracán ST Evo2 numero 72. Per Iaquinta, che alle spalle ha una lunga e vincente militanza nei monomarca Porsche, il round a Le Castellet segnerà l’esordio assoluto nel Super Trofeo. Il pilota calabrese classe 1990 avrà al fianco un driver che invece ha già corso con profitto nella serie europea: Gilardoni ha infatti vinto il titolo Pro nel 2021 e dopo l’ultima presenza alle Finali Mondiali 2024 a Jerez lo svizzero classe 1992 è pronto a un’intera stagione di rientro.

Dopo le esperienze vissute da esordienti lo scorso anno, ritornano nel monomarca Lamborghini anche Philip Tang, Francesco Turzo e Cristian Bortolato, tutti iscritti in equipaggio singolo nella classe LC. Tang è pilota proveniente da Hong Kong e nel 2025 firmò il suo primo podio nel Super Trofeo sul circuito del Nurburgring. A quell’exploit seguirono quelli di Turzo: con DL Racing il driver pugliese salì infatti sul podio sia a Barcellona sia a Misano. Ora sull’obiettivo si concentrerà in pianta stabile anche Bortolato. Lo scorso anno il pilota veneto entrò in zona punti a Monza e Spa, ma non partecipò proprio all’appuntamento del Paul Ricard, dal quale ora invece inaugurerà la sua prima annata completa nella serie.

Sul circuito francese il programma del weekend prevede due turni di prove libere da un’ora venerdì 10 aprile alle 10.10 e alle 16.10. Sabato doppia qualifica a partire dalle 9.00 e gara 1 al via alle 14.45. Domenica gara 2 chiude il fine settimana alle 12.30. Entrambe sulla distanza di 50 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming su https://www.youtube.com/@LamborghiniSquadraCorse e in TV su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky).

Il team principal Diego Locanto dichiara in vista della “prima” 2026: “Non vediamo l’ora di riaccendere i motori! E’ stato un inverno lungo che ci ha visti impegnati anche nella realizzazione della grande factory che DL Racing ha inaugurato a Senigallia e ora le nostre Lamborghini e tutto lo staff del team sono pronti per questa prima sfida della stagione. Torniamo in lizza con le dovute ambizioni nella classe Pro schierando un equipaggio che sono fiducioso saprà mostrare tutto il suo valore. A Iaquinta e Gilardoni aggiungiamo poi un trio di piloti che, seppure con poca esperienza, dopo i buoni risultati del 2025 ha avuto il merito di rimettersi in gioco nella categoria LC. La squadra fornirà massimo supporto e sono sicuro che i margini di crescita siano ancora considerevoli. Il Paul Ricard è un immediato banco di prova molto interessante per tutti e lo scenario internazionale e competitivo del Super Trofeo è l’ideale per inaugurare un 2026 per noi molto importante sul fronte Lamborghini, anche in vista dell’esordio in GT3, ormai sempre più vicino”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 12 aprile Le Castellet; 10 maggio Imola; 27 giugno Spa; 30 agosto Nurburgring; 4 ottobre Barcellona; 21-23 ottobre Monza. World Finals: 24-25 ottobre Monza

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