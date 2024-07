DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC: MESSAGGIO DI FINE STAGIONE DEL DELEGATO PROVINCIALE GIUSEPPE ANZALDI

MESSAGGIO DEL DELEGATO PROVINCIALE

A conclusione della mia terza stagione alla guida della Delegazione provinciale di Enna, non posso che ritenermi, al netto di tutte le difficoltà che quotidianamente viviamo e affrontiamo, soddisfatto dei risultati che siamo riusciti a conseguire.

In primis vorrei sottolineare l’incremento dell’attività giovanile, sia di base che agonistica, che ormai è diventata una delle grandi certezze di questo territorio. Tornei e campionati hanno assunto una dimensione definita e il riconoscimento delle società circa la bontà del lavoro svolto è, per noi, un segnale inequivocabile che stiamo seguendo la strada giusta. Anche nella stagione 2023/24 siamo riusciti a presentare nuovamente il Campionato di Terza Categoria (terzo anno di fila), il cui valore tecnico e agonistico ha regalato fortissime emozioni e appassionato tutti gli amanti del calcio provinciale. Il comitato Regionale ci ha assegnato ben due campionati, la Serie C di Calcio a 5 femminile e l’Under 19, che – grazie alla correttezza delle società partecipanti – hanno avuto uno svolgimento assolutamente impeccabile.

Questa stagione, però, è stata anche connotata da due dolorose perdite. Purtroppo abbiamo dovuto dire addio al “padre fondatore” della Delegazione di Enna, Attilio Mingrino, che per oltre cinquant’anni è stato il punto di riferimento del movimento calcistico provinciale e, poco dopo, abbiamo dovuto rendere il nostro commosso omaggio per la prematura scomparsa del nostro componente, Totò D’Amato, già responsabile dell’Attività di Base provinciale per oltre venticinque anni.

Dal loro esempio e dall’amore per il nostro adorato sport ripartiremo anche nella prossima stagione, con l’obiettivo di portare questa “fiaccola” simbolica alle generazioni che verranno e che, ne sono certo, continueranno a loro volta a rendere quel rettangolo diviso da una linea orizzontale il posto più bello del mondo.

A tutti quelli che vivono questo sogno con noi, va la mia più profonda gratitudine.

Il Delegato Prov. di Enna

Giuseppe Anzaldi

