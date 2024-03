DEBUTTO IN CHIARO-SCURO PER GIACOMO PELLEGRINO NEL CAMPIONATO ITALIANO ROK CUP SULLA PISTA BRESCIANA DI FRANCIACORTA.

Inizia in chiaro-scuro la nuova stagione per il kartista regalbutese Giacomo Pellegrino che, dopo i tanti successi in ambito regionale già dalla passata stagione è approdato al Campionato italiano.

Sulla pista bresciana di Franciacorta prima gara nazionale Rok Cup (categoria Shifter) con il talento ennese che ha debuttato con la nuova squadra BRM Racing Factory, sempre al fianco del vecchio e storico Team CM Motorsport, dopo un lunghissimo stop di alcuni mesi.

Durante la “tre giorni” di gare ci sono state avverse e varie condizioni climatiche alle quali, Pellegrino, non è abituato. Si è passati dall’asciutto del venerdì alle piogge leggere per finire con violenti temporali della domenica che hanno costretto la Direzione gara a parziali interruzioni della manifestazione.

Durante tutto il week-end il pilota regalbutese è stato, in ogni modo, molto competitivo ed alla fine è risultato anche il più veloce della nuova squadra.

Nella prima manche pur partendo dalla casella n.12 grazie a una condotta di gara superlativa, è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione.

Stessa partenza sprint anche nella seconda manche dove appare visibilmente più veloce degli avversari che lo precedono.

Nella finale cambiano ancora le condizioni dell’asfalto che costringono i meccanici a provare un nuovo set-up per il kart di Pellegrino.

Al semaforo ancora una splendida partenza, ma durante il primo giro è vittima di un tamponamento dal retro che lo costringe purtroppo al ritiro.

Boccone amaro per non aver raccolto quello che meritava, ma rimane la consapevolezza di essere nelle condizioni di lottare tra i primi piloti provenienti da tutta Italia e con qualche partecipante oltre i confini nazionali.

A fine gara arrivano i complimenti del Direttore della nuova squadra Paolo Zani e del sempre presente Maurizio Capuzzo, rientrato dalla Spagna per una gara di Campionato Europeo.

Adesso appuntamento per il secondo round che si disputerà il prossimo 14 aprile a Jesolo in Veneto.

