Da Zō il circo al femminile di Agata Leale e Miss Jenny Pavone chiude “Cirque”

Il 25 maggio, da Zō Centro culture contemporanee di Catania, il terzo e ultimo appuntamento di “Cirque” il festival di circo e arti performative. Si inizia con “Eterea”, spettacolo di bolle giganti della alcamese Agata Leale, seguita da “Waiting for the Miss” della comasca Cristina Geninazzi in arte Miss Jenny Pavone, show dove leggiadria e goffaggine, circo e clownerie si mischiano in un’esperienza unica

Catania, 25 maggio 2024, Zō Centro Culture Contemporanee, h. 17.30 e 18.30, € 12

Sabato 25 maggio terzo e ultimo appuntamento da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania per Cirque il festival di circo e arti performative. Due le performance in calendario. Alle 17.30 l’artista alcamese Agata Leale mette in scena “Eterea”, seguita alle 18.30 da “Waiting for the Miss”, spettacolo di e con Miss Jenny Pavone. Gli spettacoli sono consigliati ai bambini di età superiore ai 5 anni.

“Eterea” di Agata Leale non è solo uno spettacolo di bolle giganti. L’artista alcamese si servirà nei più svariati modi di questi arcobaleni tondi, effimeri e colorati allo scopo di creare uno scenario onirico, magico e poetico. Quello che ne viene fuori è uno spettacolo adatto ai bimbi ma che affascina anche gli adulti.

Con questo spettacolo, da 15 anni Agata Leale dà vita a uno spettacolo di bolle di sapone giganti con il quale continua ad esibirsi come artista di strada e non solo in svariati eventi in tutta la Sicilia, quali festival, notti bianche, sagre. Ha partecipato a festival di arte di strada come il Valdemone Festival a Pollina e l’Enna Busker. Nel 2017 si è esibita al Circo Massimo di Roma. Instancabile sperimentatrice, a lei si devono alcune interessanti contaminazioni tra giocoleria e bolle di sapone.

L’artista comasca Cristina Geninazzi in ambito circense è Miss Jenny Pavone. In “Waiting for the Miss”, il pubblico attende con fervore ed eccitazione lo straordinario evento, forse la “la più grande trapezista del mondo”… Tutto è pronto, l’attesa si sente nell’aria ma lo spettacolo non sembra iniziare, oppure forse è già cominciato? Tra battipanni e radio rotte, spolverini e scarpe col tacco, imprevisti, intoppi e acrobazie, la buffa signora Gina si occuperà di intrattenere l’orda di fans di Jenny Pavone fino al suo arrivo, o forse fino a conquistarne le scene? Spettacolo di acrobazie in aria con tessuti e trapezio e a terra con playback bizzarri, panini imbottiti, piume di struzzo e foglie d’insalata. Uno show dove leggiadria e goffaggine, circo e clownerie si mischiano in un’esperienza unica creando un cocktail esilarante!

Cristina Geninazzi da anni porta avanti lo studio e l’amore per il teatro fisico, il clown e le discipline aeree. Nel 2007 si è diplomata alla scuola di teatro fisico con metodo Jacques Lecq di Milano e nel 2010 alla Flic scuola di circo di Torino. Dal 2012 al 2015 è stata performer per la compagnia gallese NoFitState Circus per lo spettacolo di circo-teatro “Noodles”, presentato al Fringe Festival di Edimburgo nel 2013 e al London Mime Festival nel 2015. Dal 2015 come Miss Jenny Pavone si esibisce con il suo numero comico di trapezio fisso, arrivato finalista al premio Takimiri al Clown&Clown Festival del 2015. Nel 2018 è stato protagonista dei Christmas Show invernali in Francia e nel 2019 ha partecipato al Galà di acrobatica aerea al Teatro Furio Camillo di Roma con il suo spettacolo di acrobazie in aria e bizzarrie a terra “Waiting for the Miss”.

Biglietti: € 12, € 6 ridotto studenti, bambini.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

