*Cultura. Venezia: da Pd disegni di legge per incentivare filiera del libro, editoria e viaggi della ‘memoria’*

“Investire sulla cultura può avere ricadute positive sull’intero tessuto sociale della nostra regione. È necessario intervenire attraverso politiche di sostegno alla lettura, ai diversi attori della filiera del libro (biblioteche pubbliche e private, scuole, università, editori, librerie), ma anche promuovendo lo sviluppo di imprenditoria editoriale e di librerie indipendenti, ma anche promuovendo i “viaggi della memoria” per gli studenti di ogni ordine e grado. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale del Partito Democratico, che ha presentato due disegni di legge firmati da tutti i componenti del gruppo all’Ars.

“A leggere purtroppo pare siano soprattutto i figli dei lettori. Pertanto, senza adeguate politiche in materia, l’esclusione culturale può divenire una debolezza strutturale, trasmettendosi tra generazioni, con ricadute negative sul futuro sviluppo economico e sociale della Sicilia. Educare alla cultura, incentivare lo studio e la riflessione su determinati eventi storici che hanno segnato, anche tragicamente, la storia del Novecento in Italia (Resistenza) e nel continente europeo (genocidio degli ebrei), sono certamente iniziative importanti per combattere la subcultura dell’intolleranza e della sopraffazione”.

