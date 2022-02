Si è concluso il convegno “Cresce la Sicilia con i Dottori Forestali e Dottori Agronomi PNRR-PAC”

Il convegno, organizzato dalla Federazione regionale degli Ordini dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Sicilia, che si è svoltogiorno 18 febbraio c.m. a Enna nella sala congressi dell’hotel Federico II, ha visto una grande partecipazione coinvolgendo più di 600 iscritti da tutto il territorio regionale, in modalità webinair e presenza.

I lavori, preceduti dai saluti istituzionali del vicesindaco del comune di Enna dott. Francesco Colianni, dal commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna Dott. Girolamo Di Fazio, dal Presidente dell’Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Enna dott. Gaetano Savoca e dal Presidente della Federazione regionale dott. Piero Lo Nigro, hanno visto la valenza altamente prestigiosa dei relatori quali:

il Professore Angelo Frascarelli – Presidente ISMEA, che ha introdotto i nuovi orizzonti nel settore agricolo prospettati dal PNRR e dalla nuova PAC;

la presentazione degli strumenti finanziari di ISMEA, attraverso un excursus di sostegni nel settore agro-alimentare, presentati con grande accuratezza dal dott. Giorgio Venceslai – Dirigente ISMEA.

Ed infine , con la sua solita e straordinaria capacità di analisi il Dott. Dario Cartabellotta – Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura, ha mostrato il trend di investimenti di questi ultimi anni in ambito PSR Sicilia, facendo emergere criticità e potenzialità di un contesto sempre molto complesso, in cui l’impegno di tutte le parti coinvolte può essere e deve essere determinante per un futuro in cui le occasioni di rilancio ci sono e devono essere sempre ben indirizzate.

Le conclusioni sono state lasciate dal Dott. Stefano Poeta – Presidente EPAP e dall’On. Antonio Scilla – Assessore Agricoltura Regione Siciliana.

Importanti interventi e spunti anche da parte del Senatore Fabrizio Trentacoste – membro della 9^ Commissione agricoltura e agroalimentare in Senato e dell’on. Luisa Lantieri, deputata ARS.

L’evento, infine, è stato reso vivace dai dibattiti ed i confronti tra i relatori e i presenti.

“Esprimo fierezza sul fatto che un evento di così grande spessore sia per tematiche che per relatori è stato pensato e realizzato ad Enna concedendo così una speciale vetrina al territorio” dichiara il Presidente dell’ODAF Enna G. Savoca e continua “continueremo a fornire input ad un territorio che sta attraversando un periodo di grande depressione economico-sociale”

Visite: 50