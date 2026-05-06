Cracolici: “Schifani continua suo mutismo, Sicilia prigioniera della legislatura più inconcludente”

Palermo, 6 maggio – “Il presidente della Regione Schifani ancora una volta non si confronta con il parlamento, lasciando l’aula subito dopo il rito del giuramento dei tre nuovi assessori. La sua assenza la dice lunga sul poco rispetto che ha per il parlamento e la sua maggioranza, al di là dei proclami con cui si è presentato all’atto dell’insediamento è il presidente meno parlamentarista visto finora”. Lo ha detto il deputato Pd Antonello Cracolici, nel suo intervento all’Ars, oggi.

“Queste nomine non risolvono un solo problema politico della grave crisi della Sicilia, prigioniera della legislatura più inconcludente nell’affrontare nodi strutturali di questa Regione. – ha aggiunto Cracolici – Il presidente Schifani continua la scelta del mutismo. Assurdo pensare, alla vigilia di nuove elezioni regionali, che questo presidente possa rappresentare una scelta di continuità, sarebbe un danno per la Sicilia. Schifani prenda atto della difficoltà dei suoi rapporti con la sua stessa maggioranza e con la Sicilia, una Sicilia peggiore di quella ereditata quattro anni fa”.

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