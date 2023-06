Consorzi di bonifica: sindacati di categoria, con la riforma si superano molte criticità, si aggiunga subito però un accordo sindacale su precariato, riqualificazione, nuove assunzioni

Palermo, 30 giu- “I sindacati siciliani di categoria Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil commentano l’approvazione da parte della Giunta regionale della riforma dei consorzi di bonifica della quale annunciano che seguiranno con attenzione l’iter parlamentare. “Prendiamo atto- scrivono in una nota i segretari generali Tonino Russo, Adolfo Scotti ed Enzo Savarino- che c’è da parte dell’assessore Luca Sammartino l’impegno a portare aventi le riforme, vigileremo affinchè questo si traduca in risultati concreti. E’ importante dal nostro punto di vista -aggiungono- il fatto che nella riforma varata dalla giunta si preveda il transito ai nuovi consorzi di tutto il personale precedentemente impegnato e senza soluzione di continuità. Chiediamo adesso- sottolineano- che il varo del provvedimento sia accompagnato da un accordo sindacale per il superamento del precariato, l’attivazione di percorsi di riqualificazione del personale, l’assunzione delle figure professionali mancanti”. Russo, Scotti e Savarino affermano che “la riforma era attesa da tempo, con essa si superano problemi come l’ormai trentennale commissariamento. Dotare la Sicilia di un sistema irriguo e di bonifica efficiente che consenta l’uso razionale delle acque – concludono- è un obiettivo importante, per l’agricoltura, per il territorio e l’ambiente in genere e ci auguriamo che questo obiettivo venga centrato”.

