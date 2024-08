Conflavoro augura buon lavoro ai neo assessori regionali Savarino e Barbagallo. Pullara: “Aperti al confronto per il bene della Sicilia”

“Buon lavoro ai neo assessori regionali Giusi Savarino e Salvatore Barbagallo. Hanno davanti una stagione impegnativa e tanto lavoro che, senza dubbio, affronteranno con passione e determinazione.”

Lo dice il segretario regionale di Conflavoro Sicilia e vice presidente nazionale, Giuseppe Pullara.

Savarino e Barbagallo sono stati nominati dal presidente della Regione, Renato Schifani.

Barbagallo, professore ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all’università di Catania, avrà la delega di assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea.

Savarino, agrigentina, avvocato e deputato regionale, già presidente della Commissione parlamentare “Ambiente” dell’Ars, si occuperà di Territorio e ambiente.

“Conflavoro è certa che i due neo componenti della giunta Schifani sapranno svolgere al meglio i propri ruoli a tutela del nostro territorio- continua il segretario regionale della confederazione delle piccole e medie imprese-. Giusi Savarino, avendo presieduto la commissione di riferimento all’Ars, siamo fiduciosi possa creare sviluppo, facendo leva sulle peculiarità ambientali del territorio siciliano”.

Salvatore Barbagallo, ha ricoperto già tra il 2010 e il 2011 il ruolo di Dirigente generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura della Regione Siciliana.

“In un momento in cui l’acqua rappresenta una emergenza per l’agricoltura- conclude Pullara- la competenza di Barbagallo potrebbe dare impulso alla messa in campo di provvedimenti puntando su infrastrutture adeguate. La nostra associazione, come sempre, è disponibile a qualsiasi confronto e coinvolgimento per favorire la crescita della Sicilia”.

Visite: 42