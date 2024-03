CONFARTIGIANATO ENNA: Svincolo di Enna – Lavori di rifacimento del viadotto Euno

Come noto, il 21 febbraio 2024, presso la Prefettura di Enna si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto, cui hanno preso parte i rappresentanti di A.N.A.S. S.p.A., del Libero Consorzio Comunale di Enna, dei Comuni di Enna, Villarosa e Calascibetta, nonché i vertici delle Forze dell’Ordine, il Comandante della Sezione di Polizia Stradale di Enna, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Enna, il Direttore Generale dell’ASP n.4 di Enna e il referente del SEUS 118 di Caltanissetta (vedi comunicato Prefettura di Enna).

Nel corso dell’incontro è stato analizzato lo stato di avanzamento ed il cronoprogramma afferente la prosecuzione dei lavori che stanno interessando l’ammodernamento dello svincolo autostradale di Enna.

Al riguardo, i referenti di Anas S.p.a. hanno reso noto che la prevista chiusura dello svincolo, recentemente annunciata è quindi, in sintesi, resasi necessaria ad assicurare, come confermato dal Direttore di Anas S.p.a. – Struttura Territoriale Sicilia. Ing. Raffaele Celia, la conclusione dei lavori nei primi giorni del mese di settembre dell’anno corrente, per garantire minori disagi per l’utenza, anche in vista della riapertura delle scuole e dell’inizio dell’Anno Accademico presso il Polo Universitario del capoluogo ennese.

Il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna – Peter Barreca in merito dichiara “dopo anni di attesa e di disagi ci auguriamo che i lavori siano effettivamente conclusi nei tempi previsti, anche se riteniamo sia auspicabile trovare una soluzione alternativa a quella individuata che sia in grado di garantire un’agevole accesso alla città di Enna nei fine settimana ed in particolare in concomitanza alla Settimana Santa, evento turistico di notevole rilevanza. A seguito di contatto con l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a breve un comunicato ufficiale di Anas fornirà ulteriori informazioni sulla questione.”

