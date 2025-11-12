Concessioni demaniali, prosegue lavoro commissione Antimafia regionale
Palermo, 12 novembre – In merito a quanto riportato in data odierna dalla testata “La Sicilia” si precisa che la commissione Antimafia all’Ars, presieduta da Antonello Cracolici, non è pervenuta ad un atto conclusivo approvato dalla stessa, pertanto nessuna notizia relativa all’indagine della commissione sulle concessioni demaniali e sulla Italo-Belga in particolare risulta definitiva.
Sarà cura della commissione, che sta continuando il suo lavoro di approfondimento, dare notizia dell’esito.
