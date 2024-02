SPORT GRATUITO

Torna anche per il 2024 il voucher per la pratica sportiva destinato ai minori dai 6 ai 16 anni, residenti in Sicilia, il cui nucleo familiare abbia un valore ISEE non superiore ai 12 mila euro.

Il voucher sportivo, del valore di 50 euro mensili, è spendibile nelle società aderenti.

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica A.P.D.V. Murgano Ennanuoto è già inserita tra le associazioni aderenti!

Vi consigliamo di richiedere la certificazione ISEE rilasciata dall’INPS per poter partecipare al bando che è di prossima pubblicazione.

Vi terremo aggiornati

