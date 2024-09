COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13247-comunicato-ufficiale-n-101-assistenza-medica/file

COMUNICATO UFFICIALE n. 159 – pubblicato il 20 settembre 2024

Si comunica che il Collegio di Garanzia Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in pari data 20 Settembre 2024 al fine di accertare l’ammissibilità delle proposte presentate per l’Assemblea Ordinaria Elettiva della L.N.D. del 23 Settembre 2024 di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 66 del 25 Luglio 2024,

– preso atto dell’integrale svolgimento del percorso elettorale dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile;

– visto l’art. 9 delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti,

ha deliberato di ammettere le candidature alle cariche elettive, come di seguito riportato:

– Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete;

– Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti: Christian Mossino;

– Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Nord: Giulio Ivaldi;

– Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Centro: Giovanni Cadoni;

– Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Sud: Saverio Mirarchi;

– Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti: Mariano

Cesari, Carlo Ciccaglioni, Gabriele Pecile, Armando Urbano, Antonella Vitale, così elencati in

ordine alfabetico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 157 – pubblicato il 19 settembre 2024

Si comunica che le Assemblee Ordinarie Elettive dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile hanno provveduto alla elezione, ai sensi dell’art. 7, lett. a), punto 4), delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 73 del 30 Luglio 2024, dei propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti, secondo la ripartizione numerica e l’elencazione alfabetica di cui all’allegato sub a), che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale ad ogni effetto.

Si dà atto, altresì, che risultano eletti – ai sensi dell’art. 9, delle soprarichiamate Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. – n. 2 Delegati Assembleari Effettivi e n. 2 Delegati Assembleari Supplenti in rappresentanza dell’attività pura del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13508-comunicato-ufficiale-n-157-elezione-delegati-assembleari/file

COMUNICATO UFFICIALE n. 161 – pubblicato il 23 settembre 2024

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si comunica che, all’esito dell’Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti del 23 Settembre 2024 convocata con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 66 del 25 Luglio 2024, sono risultati eletti:

– Giancarlo Abete Presidente L.N.D.

– Christian Mossino Vice Presidente Vicario L.N.D.

– Giulio Ivaldi Vice Presidente L.N.D. (Area Nord)

– Giovanni Cadoni Vice Presidente L.N.D. (Area Centro)

– Saverio Mirarchi Vice Presidente L.N.D. (Area Sud)

Sono, altresì, risultati eletti n. 3 Componenti Effettivi e n. 2 Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., così elencati in base al numero dei singoli voti conseguiti:

– Gabriele Pecile Presidente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

– Armando Urbano Componente Effettivo Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

– Mariano Cesari Componente Effettivo Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

– Carlo Ciccaglioni Componente Supplente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

– Antonella Vitale Componente Supplente Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è così composto:

PRESIDENTE: Giancarlo Abete

VICE PRESIDENTE VICARIO: Christian Mossino

VICE PRESIDENTI D’AREA: Giulio Ivaldi (Area Nord)

Giovanni Cadoni (Area Centro)

Saverio Mirarchi (Area Sud)

CONSIGLIERI: C.R. Abruzzo Concezio Memmo

C.R. Basilicata Emilio Fittipaldi

C.R. Calabria Saverio Mirarchi

C.R. Campania Carmine Zigarelli

C.R. Emilia Romagna Simone Alberici

C.R. Friuli Venezia Giulia Ermes Canciani

C.R. Lazio Roberto Avantaggiato

C.R. Liguria Giulio Ivaldi

C.R. Lombardia Sergio Pedrazzini

C.R. Marche Ivo Panichi

C.R. Molise Piero Di Cristinzi

C.R. Piemonte V.A. Mauro Foschia

C.R. Puglia Vito Roberto Tisci

C.R. Sardegna Giovanni Cadoni

C.R. Sicilia Sandro Morgana

C.R. Toscana Paolo Mangini

C.R. Umbria Luigi Repace

C.R. Veneto Giuseppe Ruzza

C.P.A. Trento Stefano Grassi

C.P.A. Bolzano Klaus Schuster

Divisione Calcio a Cinque Stefano Castiglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 – pubblicato il 20 settembre 2024

Si rendono note le denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di valorizzazione dei giovani calciatori nei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione relativi alla stagione sportiva 2023/2024, sulla base di quanto disposto nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 230 del 19 dicembre 2023.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13523-comunicato-ufficiale-n-160-societa-vincenti-premio-valorizzazione-giovani-calciatori-eccellenza-e-promozione-2023-2024/file

AUTORIZZAZIONE DIRETTA FACEBOOK

Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, in diretta attraverso il proprio canale social, alla seguente società:

-A.S.D. FOOTBALL CLUB VITTORIA

SOCIETA’ INATTIVE

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, con propria nota, hanno rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, per la stagione sportiva 2024/2025:

Matricola 951367 ASD ATOMO NETWORKS di Montelepre

le propone, ai sensi dell’Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell’affiliazione.

Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.

I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio e/o aggiunta attività stagione sporitva 2024/2025, le stesse restano affiliate all’attività accanto segnata, mantenendo anzianità e numero di matricola:

matricola 963161 ASD ATLETICO CASTELDACCIA di Casteldaccia Pura SGS

953258 A.S.D. TAORMINA SOCCER SCHOOL di Taormina 3a CTG

955195 A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO di Palermo LND/Ca 5

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di Calcio a 5 per il Campionato di 3a categoria per la stagione sporitva 2024/2025, la stessa è stata autorizzata:

matricola 950628 A.S.D. CANALICCHIO B.S.CATANIA di Tremestieri Etneo

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di 1a categoria per il Campionato di Calcio a 5 per il per la stagione sporitva 2024/2025, la stessa è stata autorizzata:

matricola 921606 A.S.D. NASITANA di Naso

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di 2a categoria per il Campionato di Calcio a 5 per il per la stagione sporitva 2024/2025, la stessa è stata autorizzata:

matricola 947242 A.S.D. GALACTIC ACADEMY di Marsala

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare all’attività di Calcio Femminile stagione sporitva 2024/2025, la stessa resta affiliata all’attività di SGS mantenendo anzianità e numero di matricola:

matricola 947570 A.S.D. LEONESSE WHITE di Leonforte

RINUNCIA A CAMPIONATO

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di 3a Categoria per partecipare al Campionato Under 19 per la stagione sporitva 2024/2025, la stessa è stata autorizzata:

matricola 945597 S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO di Palermo

AGGIUNTA DI ATTIVITA’

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato richiesta di partecipare anche all’attività di Calcio a 5 Femminile stagione sporitva 2023/2024, la stessa è stata autorizzata:

matricola 910397 A.S.D. ME.TA. SPORT di Ragusa

954923 A.S.D. COMPRENSORIO DEL TINDARI di Patti

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato richiesta di partecipare anche all’attività di Calcio a 5 Machile stagione sporitva 2023/2024, la stessa è stata autorizzata:

matricola 947995 A.S.D. ATLETICO FAVARA di Favara

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informa che, come riportato sul 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 giugno 2024, Lunedì 30 Settembre 2024, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto dei calciatori “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Si comunica che, a partire dalla data odierna, l’Ufficio del Giudice Sportivo provvederà a pubblicare direttamente un proprio Comunicato Ufficiale, che conterrà esclusivamente i provvedimenti disciplinari assunti per le attività di Calcio a 11 (maschile e femminile), di Calcio a 5 (maschile e femminile), di Calcio a 11 e Calcio a 5 di Settore Giovanile (maschile e femminile), in analogia a quanto già, da tempo, attuato dal Tribunale Federale Territoriale e dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13149-comunicato-ufficiale-n-44-assistenza-medica-nelle-attivita-della-lega-nazionale-dilettanti-stagione-sportiva-2024-2025/file

Per quanto concerne l’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI MODIFICA ART. 32.2 N.O.I.F.

“I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.”

Norma transitoria riportata sul C.U. N° 479 LND del 29 giugno 2024 (273/A FIGC)

“La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.”

In virtù di quanto esposto, in applicazione dell’Articolo 32 Bis NOIF e del contenuto riportato sul C.U 24/A FIGC del 16/07/2024, i calciatori che al 30 giugno 2024 hanno anagraficamente compiuto il 24° anno di età, potranno chiedere, entro il 20 agosto, lo svincolo per decadenza del tesseramento

PRATICHE DI TESSERAMENTO

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti

dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org Link https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf per info scrivere a tesseramento@figc.it

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 42 – pubblicato il 20 settembre 2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità̀ con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

SICILIA

NOMINATIVO/CATEGORIA DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Under 14 (2011)

BRUNETTI JOSEPHINE 09/02/2010 CATANIA FC SRL

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

In applicazione al disposto dell’articolo delle N.O.I.F della F.I.G.C. questo C.R. dispone l’annullamento del tesseramento giovani annuale dei calciatori:

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività

SAMMARCO GABRIELE 02.06.2010 A.S.D. C.U.S. PALERMO Calcio a 11

LA MAZZA ANTONIO 13.08.2009 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA SSD ARL Calcio a 11

SPIGNOLO MATTIA 01.10.2013 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA SSD ARL Calcio a 11

PARASILITI MATTIA 15.02.2014 A.S.D. GIOVANILE ROCCA Calcio a 5

TUDISCA ANTONIO 07.04.2009 A.S.D. GIOVANILE ROCCA Calcio a 11

ADAMO LUCA 29.10.2010 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO Calcio a 11

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Si comunica che, a partire dalla data odierna, l’Ufficio del Giudice Sportivo provvederà a pubblicare direttamente un proprio Comunicato Ufficiale, che conterrà esclusivamente i provvedimenti disciplinari assunti per le attività di Calcio a 11 (maschile e femminile), di Calcio a 5 (maschile e femminile), di Calcio a 11 e Calcio a 5 di Settore Giovanile (maschile e femminile), in analogia a quanto già, da tempo, attuato dal Tribunale Federale Territoriale e dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI”

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2008, con vincolo annuale.

CAMPIONATI GIOVANILI – Società “Fuori Classifica”

Il Comitato Regionale fa presente che, le Società partecipanti all’Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.

SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre “fuori classifica” ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” NON sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest’ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 87 SGS 22 del 15 settembre 2023, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 4 al 6 Ottobre 2024

2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024

3° PERIODO – IMMACOLATA dal 6 all’ 8 Dicembre 2024

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025

5° PERIODO – CARNEVALE dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 16 Marzo 2025

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE dal 17 al 27 Aprile 2025

8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI dall’ 1 al 4 Maggio 2025

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell’Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell’attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”, all’atto dell’iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

-per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2024

-per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2024

L’inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un’ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

https://portaleservizi.figc.it

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Si precisa inoltre che per compilazione del Censimento On Line si intende l’allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l’abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l’anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari.

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto 2024, che tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2) entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI

Di seguito si riportano le date di scadenza per le iscrizioni ai campionati organizzati dalla Delegazione di Enna e i relativi oneri.

CAMPIONATI DELEGAZIONE DI ENNA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

CAMPIONATO SCADENZA ISCRIZIONE COSTO €

TERZA CATEGORIA 30.09.2024 *

JUNIORES REG. FASE PROV 30.09.2024 *

UNDER 17 30.09.2024 100

UNDER 15 30.09.2024 100

ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE 30.09.2024 60

PULCINI A 7:7 FASE AUTUNNALE 30.09.2024 60

PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE 30.09.2024 0

PICCOLI AMICI FASE AUTUNNALE 30.09.2024 0

* costo variabile in base allo status della società

CAMPIONATI C5 DELEGAZIONE DI ENNA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

CAMPIONATO SCADENZA ISCRIZIONE COSTO €

SERIE D CALCIO A 5 30.09.2024 *

UNDER 17 CALCIO A 5 30.09.2024 100

UNDER 15 CALCIO A 5 30.09.2024 100

ESORDIENTI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE 30.09.2024 60

PULCINI A 5:5 FASE AUTUNNALE 30.09.2024 60

PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE 30.09.2024 0

PICCOLI AMICI FASE AUTUNNALE 30.09.2024 0

* costo variabile in base allo status della società

1.4.5. ORGANICI PROVVISORI CAMPIONATI SGS

Di seguito si rendono noti gli organici provvisori dei campionati del Settore Giovanile e Scolastico organizzati dalla Delegazione Provinciale di Enna nella Stagione Sportiva 2024/25.

Si specifica che gli elenchi delle società vengono riportati in base alle risultanze del sistema AS400, che raccoglie esclusivamente i dati inseriti e confermati (rendendo definitivo il documento “RIEPILOGO COSTI”) nell’area società. Pertanto, le società che abbiano espresso la volontà verbale di partecipare ai campionati o che siano ancora impegnate in eventuali cambi status/nuove affiliazioni non possono momentaneamente essere inserite ufficialmente negli organici.

Per consentire alle suddette, e a tutte le altre società eventualmente interessate, di iscriversi ai campionati, in via del tutto eccezionale, si concede una proroga al termine ultimo per le iscrizioni di tutti i campionati al 30/09/2024.

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 11

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. CITTA DI TROINA

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

A.S.D SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 11

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. CITTA DI TROINA

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

A.S.D SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 9

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

A.S.D. LEONESSE WHITE

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

TORNEO PULCINI 7 VS 7

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

TORNEO PULCINI CALCIO A 5

A.P.D. CITTÀ DI LEONFORTE

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

ASDPOL PROGETTO ENNA SPORT 04

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

TORNEO PRIMI CALCI

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

ASDPOL PROGETTO ENNA SPORT 04

S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L.

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

TORNEO PICCOLI AMICI

U.S.D. AGIRA

A.S.D. BARRESE

A.S.D. DON BOSCO 2000

A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA

A.S.D. MATTROINA HANDBALL

ASDPOL PROGETTO ENNA SPORT 04

A.S.D. SPORTING CASALE

A.S.D. VALGUARNERESE

1.4.6. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2024/2025.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2018 – 2019

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Primi calci 2016 – 2017

(6 anni compiuti nati 2018) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Pulcini Misti 2014 – 2015

(8 anni compiuti nati nel 2016) TESSERAMENTO

ONLINE 21.17

Esordienti Misti 2012 – 2013

(10 anni compiuti nati nel 2014) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 15 2010 – 2011

(max 5 giocatori nati 2012

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 17 2008 – 2009

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA IL 24 SETTEMBRE 2024

Visite: 24