Comune di Enna: affidamento all’università Kore progettazione del Parco Urbano

Impegno di spesa per l’affidamento della progettazione esecutiva del “Parco Urbano” di Enna Bassa

Vista la Determinazione Sindacale n. 226 del 05/12/2023 di conferimento dell’incarico dirigenziale Area 2 Tecnica e di Programmazione Urbanistica all’ing. Giovanna Villari;

Vista la determinaizone dirigenziale Area 2 n. 2305 del 24/11/2023 avente ad oggetto “Atto di micro-organizzazione Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica. Aggiornamento individuazione servizi / responsabili dei servizi / funzionari / istruttori / operatori / assegnazione procedimenti. Aggiornamento regime delle sostituzioni dirigente e titolari di elevata qualificazione.” ;

Vista la Determinazione Dirigenziale Area 2 n° 325 del 09/02/2023 con la quale è stata nominata RUP la dott.ssa agr. Carmelinda Pane; ;

Richiamati:

-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;

-il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;

-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici»;

-il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

-il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2023, all’oggetto: “Approvazione documento Unico di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2023/2025);

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 03/05/2023 all’oggetto: “Adozione bilancio di previsione 2023/2025”;

-la Deliberazione di G.M. n. 126 del 24/05/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023/2025;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 28/06/2023, all’oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione annuale 2022”;

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 28/06/2023, all’oggetto: “Prima variazione del bilancio di previsione 2023/2025”;

-la Deliberazione di C.C. n. 68 del 04/08/2023 all’oggetto “Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2023/2025 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Variazione del bilancio e DUP”;

-la Deliberazione di G.M. n. 190 del 09/08/2023, all’oggetto “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2023, 2024, 2025: Approvazione ai sensi dell’art. 175, comma 9 D. Lgs. 267/2000 a seguito di variazioni di Bilancio Delibera C.C. n. 68 del 04/08/2023”;

-la Deliberazione di C.C. n. 75 del 23/10/2023, all’oggetto “3a e 4a variazione del bilancio di previsione e DUP 2023/2025”;

-la Deliberazione di C.C. n. 88 del 29/11/2023, all’oggetto “5a variazione del bilancio di previsione e DUP 2023/2025”;

-la Deliberazione di C.C. n. 89 del 29/11/2023, all’oggetto “6a variazione del bilancio di previsione e DUP 2023/2025”;

-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-lo Statuto comunale;

-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Premesso che:

-la Regione Siciliana ha destinato alle politiche territoriali ingenti risorse di provenienza comunitaria per lo sviluppo delle Aree Urbane e non Urbane;

-con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana nr. 1258 del 21.12.2022 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra i sindaci dei comuni dell’Area Urbana e il documento “Atti di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PO FESR 2021- 2027”;

-con delibera n° 08 del 18/01/2023 è stato approvato il “ protocollo di intesa tra i comuni appartenenti “area urbana funzionale della Sicilia Centrale” “FUA – Caltanissetta” Comuni di: Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, e Sommatino, per l’attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 2021/2027, approvato dal dipartimento della programmazione della regione siciliana con D.D.G. n.1258 del 21/12/2022.”;

-il comune di Enna ha inserito tra i progetti della Strategia Territoriale, “il Parco Verde Urbano” di Enna Bassa, definendone la relativa priorità di intervento e destinando somme proprie per la progettazione esecutiva del suddetto Parco Urbano, infatti con deliberazione di giunta municipale n° 133 del 31/05/2023 il comune di Enna ha approvato gli elaborati progettuali di fattibilità scaturiti dal “concorso di idee per la realizzazione del parco urbano di Enna Bassa”;

Richiamata l’adunanza di Consiglio Comunale del 04/08/2023 nel corso della quale è stata manifestata la volontà di procedere con l’affidamento della progettazione esecutiva del Parco Urbano;

Considerato che:

-si rende necessario, in qualità di Stazione Appaltante, affidare l’incarico di progettazione esecutiva dell’intervento sopra descritto;

-il progetto esecutivo dovrà essere redatto sulla scorta del progetto risultato vincitore del “concorso di idee”;

-la progettazione in oggetto richiede molteplici professionalità specialistiche ricomprese nell’ambito dei “servizi di ingegneria e di architettura”, categoria “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, (…..) foreste”, “Interventi di sistemazione naturalistica e o paesaggistica”, “Progettazione di parchi Urbani”, “Progettazione di spazi per la pubblica fruizione” e “Progettazione idraulica”;

-la progettazione esecutiva deve essere completa di Relazione di sostenibilità comprensiva dei criteri CAM, DSNH secondo le linee guida nazionali;

Dato atto che l’esiguo numero e l’attuale carico di lavoro dei tecnici interni all’Area 2, impegnati nello svolgimento dei compiti d’istituto, rende impossibile l’espletamento dell’incarico al suo interno e che pertanto, vista tra l’altro la necessità di diverse figure professionali caratterizzate da idonei requisiti specialistici, occorre procedere all’affidamento esterno dei servizi in oggetto;

Dato atto che la specificità dell’intervento da realizzare richiede un supporto specialistico per spessore, competenze ed esperienza, non rinvenibile in maniera diffusa e che trattasi, pertanto, di una situazione non ordinaria che determina una notevole ricaduta sul territorio sotto il profilo di dotazione di infrastrutture a favore della collettività;

Dato, altresì, atto che nell’elenco dei professionisti istituito dal Comune di Enna, al quale sarebbe possibile attingere, per quanto non obbligatorio, per l’individuazione del progettista ai fini dell’affidamento dell’incarico, non risultano iscritti professionisti, studi associati e associazioni professionali che abbiano indicato il possesso delle suddette competenze specifiche di settore;

Considerata la presenza sul territorio dell’Università Kore di Enna, ed in particolare della Facoltà di Ingegneria e Architettura, che annovera al proprio interno le giuste professionalità al fine di sviluppare l’idea progettuale richiesta;

Considerato che è interesse primario di ogni città favorire lo sviluppo di un moderno sistema di formazione universitaria attraverso la costruzione di un rapporto di cooperazione e di comune impegno tra istituzioni locali, società civile e mondo accademico;

Dato atto della sempre più stretta sinergia e collaborazione tecnico-scientifica tra le due Istituzioni, Comune e Università, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di comune interesse;

Considerato che le due Istituzioni intendono impegnarsi, nell’ambito delle rispettive competenze, nella costruzione di forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione su temi strategici per la comunità valorizzando le risorse della Città e dell’Università, in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco di metodi e visioni, per un’amministrazione condivisa, con la finalità comune della salvaguardia del patrimonio ambientale, culturale, tecnologico e il progresso del benessere sociale e dell’inclusione, nonché al miglioramento della qualità della vita della città, integrando sempre di più l’Università nel tessuto sociale, culturale ed economico di tutto il territorio comunale;

Visto il D. L.gs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii., denominato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto l’articolo 1 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss. mm. e ii., il quale dispone che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip per l’acquisizione dei beni e servizi che sono oggetto di convenzioni già stipulate e dato atto che non esiste convenzione attiva che ha ad oggetto il servizio di cui trattasi;

Ritenuto di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii, ovvero mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Vista la nota prot. 0066467/2023 del 21/12/2023 con la quale, in sinergia con l’Amministrazione, è stata richiesta alla Facoltà di Ingegneria dell’università Kore di Enna un’offerta tecnico-economica per la progettazione esecutiva per l’intervento di realizzazione del Parco Urbano di Enna Bassa;

Facendo seguito alla relativa nota di riscontro, assunta al prot. comunale n. 0067093/2023 del 27/12/2023, con la quale la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Enna “Kore” si è resa disponibile all’espletamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva inerenti in particolare la definizione dei requisiti funzionali dell’area, la progettazione di fattibilità degli interventi e degli spazi per la pubblica fruizione, la progettazione esecutiva delle strutture e degli spazi costruiti, la progettazione idraulica degli interventi di raccolta e regimentazione delle acque, gli studi di inquadramento paesaggistico e relative relazioni tecniche e specialistiche, per l’importo complessivo di € 100.000,00 oltre IVA al 22%, comprensivo di rilievi topografici, prove geosismiche e di laboratorio;

Considerato che l’offerta tecnico-economica risulta inferiore allo schema di compenso professionale sviluppato, ai sensi del DM parametri, per la categoria dell’opera e per le prestazioni richieste per complessivi € 136.847,61 oltre spese, oneri accessori ed IVA;

Ritenuta la proposta economica formulata dall’Università di Enna “Kore” confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’Amministrazione è tenuta a soddisfare, nonché congrua, rispetto ai correnti prezzi di mercato di servizi analoghi e/o simili;

Verificata, pertanto, l’opportunità nonché la convenienza per l’Ente di affidare il servizio di cui al presente provvedimento all’Università degli Studi di Enna “Kore”;

Dato atto che:

-per il progetto è stato generato il seguente CUP E71G23000370005;

-è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG A04551F764;

-che il Durc On Line n. prot. INAIL_40758640 con scadenza validità 11/02/2024 attesta lo stato di regolarità contributiva dell’Ente sopracitato;

Richiamati:

-l’art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-l’art. 56 della legge 142/90 recepita da l.r. 48/1991, come modificata da art. 13 l.r. 30/2000, ai sensi del quale:

a)la finalità che si intende perseguire con la stipula del contratto è assicurare il servizio specialistico di progettazione esecutiva del “Parco Urbano”

b)l’oggetto del contratto è la progettazione esecutiva del “Parco Urbano”;

c)il contratto, trattandosi di affidamento diretto sarà costituito dalla determina dirigenziale di affidamento e dagli atti propedeutici;

d)le clausole contrattuali ritenute essenziali sono riportate nelle condizioni di esecuzioni formulate nel disciplinare di incarico;

-l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO di assumere un impegno di spesa per l’affidamento della progettazione esecutiva “Parco Urbano Enna Bassa”;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

1.Di impegnare l’importo sottoindicato:

CREDITORE P.IVA/C.F. SEDE IMPORTO

Università degli studi di Enna “Kore” 01094410865 VIA CITTADELLA UNIVERSITARIA, SNC 94100 ENNA (EN) 122.0000,00

CODICE BILANCIO CAPITOLO ANNO IMPUTAZIONE

08.01-2.02.03.05.001 4506 2023

2.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

3.dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4.di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

5.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello stesso;

7.di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

8.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che pertanto, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi in materia di trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del Dirigente Area 2;

9.di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

29/12/2023

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario

Carmelinda Pane

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

