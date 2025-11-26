Ciuffi verso il Rally del Brunello: ultimo round e titolo in palio

Il toscano arriva pienamente in gioco per il Campionato Italiano Rally Terra pronto a chiudere al meglio la stagione nella gara più lunga dell’anno ospitata a Montalcino.

Bierre Photo Sport

Montalcino (SI), 26 novembre 2025 – L’epilogo del Campionato Italiano Rally Terra 2025 passa dal Rally del Brunello. Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni arrivano all’ultimo appuntamento stagionale al volante della Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Erreffe Rally Team e gommata Pirelli, pronti a giocarsi le proprie carte nella cornice tecnica e selettiva di Montalcino, sempre per i colori della scuderia Gass Racing.

La stagione di Ciuffi è stata la conferma del livello raggiunto, alla terza partecipazione con un programma completo nel tricolore terra. Il Rally del Brunello sarà per lui un debutto assoluto: un fattore che rende ancora più strategica la preparazione in vista di una gara lunga e con un elenco iscritti di alto valore. Ciuffi arriva a Montalcino da secondo in classifica generale, distanziato di soli 4 punti dal leader e pienamente in corsa per il titolo anche alla luce del gioco degli scarti, che rende il confronto aperto fino all’ultima speciale. L’obiettivo rimane quello di massimizzare ogni chilometro: una speciale alla volta, sfruttando il potenziale del pacchetto tecnico a disposizione e l’esperienza maturata lungo tutta la stagione.

La gara toscana, in programma il 28 e 29 novembre, sarà la più lunga dell’anno con oltre 105 chilometri cronometrati articolati in dodici prove speciali. Un percorso impegnativo, caratterizzato da fondi variabili, tratti veloci e sezioni tecniche che richiederanno attenzione nella gestione degli pneumatici e continuità di ritmo, sia nella prima tappa di venerdì sia nella lunga giornata di sabato. La partenza è prevista venerdì alle 11:00 dopo prove libere e qualifiche, per affrontare cinque speciali tra cui il primo passaggio sulla “Cosona”, oltre 17 chilometri. Sabato il rally entrerà nel vivo con altre sette prove prima dell’arrivo in Piazza del Popolo a Montalcino. L’assistenza sarà allestita a Buonconvento.

Tommaso Ciuffi:

“Arriviamo al Brunello concentrati e consapevoli del lavoro fatto durante l’anno. Siamo in piena corsa e sappiamo che sarà una gara lunga e impegnativa, quindi servirà un approccio pulito, senza forzare quando non necessario. Il livello del campionato è molto alto e ogni scelta potrà fare la differenza. Pensiamo a fare bene la nostra gara, step by step, e poi tireremo le somme all’arrivo.”

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2025

8-9 marzo – Rally di Foligno

28-30 marzo – Rally della Val d’Orcia

3-4 maggio – Rally dell’Adriatico

11-13 luglio – San Marino Rallye

26-28 settembre – Rally dei Nuraghi e del Vermnetino

28-29 novembre – Rally del Brunello

Classifica Campionato Italiano Rally Terra 2025

1. Giovanni Trentin pt. 55; 2. Tommaso Ciuffi pt. 51; 3. Alberto Battistolli pt. 41; 4. Paolo Andreucci pt. 23; 5. Giacomo Costenaro pt. 22; 6. Mille Johansson pt. 22; 7. Benjamin Korhola pt. 20; 8. Fabio Farina pt. 18; 9. Matteo Fontana pt. 15; 10. Nicolò Marchioro pt. 13.

